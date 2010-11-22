70 تیم امدادی و خدماتی به مناطق محروم لرستان اعزام می شوند

سرهنگ علی حسین پازدار در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: این تعداد تیم امدادی و خدماتی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی، سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان و بسیج جامعه پزشکی لرستان به مناطق محروم و دور افتاده این استان اعزام خواهند شد.

وی با بیان اینکه همچنین در طول هفته بسیج در استان لرستان تمامی درمانگاههای سپاه به صورت رایگان مردم را درمان خواهند کرد، بیان داشت: همچنین با هماهنگی هایی که صورت گرفته مطب پزشکان بخش خصوصی و دانشگاه علوم پزشکی نیز به صورت رایگان بیماران را تحت مداوا قرار خواهند داد.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان همچنین از اجرای طرح سنجش سلامت دانش آموزان مناطق محروم در هفته بسیج خبر داد و عنوان کرد: همچنین در این هفته نشست فرهنگی، اخلاقی بسیج جامعه پزشکی نیز برگزار می شود.