داماش و پرسپولیس به وقت اضافه رفتند/ پیروزی پرگل تراکتور در شهرآورد تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور عصر امروز یکشنبه با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که با برتری تراکتورسازی برابر شهرداری در شهرآورد تبریز و توقف تیم‌های داماش گیلان و پرسپولیس تهران در وقت‌های قانونی مسابقه همراه شد.

در یکی از این دیدارها دو تیم داماش گیلان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند که در پایان 90 دقیقه مسابقه دو تیم به تساوی یک بر یک رضایت دادند. در این دیدار ابتدا تیم داماش گیلان توسط " آردوویچ" در دقیقه 13 به گل برتری رسید اما سپهرحیدری در دقیقه 33 بازی را به تساوی کشاند.

در دیگر دیدار همزمان امروز تیم های فوتبال شهرداری و تراکتورسازی تبریز به مصاف هم رفتند که در پایان این بازی شاگردان فراز کمالوند با نتیجه 5 بر 2 حریف خود را شکست داده و راهی مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات شدند.

در این مسابقه داود دانشدوست(10 و 44)، علی علیزاده(15)، محمد ابراهیمی(27) و جاسم کرار(1+90) برای تراکتورسازی گل زدند و وریا غفوری(59) و سعید دقیقی(61-پنالتی) گل‌های شهرداری را در این مسابقه به ثمر رساندند.

ضمن اینکه علیرضا فغانی داور این مسابقه در دقیقه 64 علی علیزاده از تیم تراکتورسازی و دقیقه 71 مهدی مهدی پور از تیم شهرداری را از زمین مسابقه اخراج کرد.

