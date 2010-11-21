دومین جشنواره قرآنی "انسان" در تبریز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، این جشنواره با هدف نشر مفاهیم و آموزه های کاربردی سوره مبارکه انسان در سطح جامعه و ایجاد زمینه ها و جذابیت های لازم جهت جذب علاقمندان به ساحت مقدس قرآن کریم و اهل بیت (ع) برگزار می شود.

بزرگداشت سالروز نزول سوره مبارکه انسان و پاسداشت مقام شامخ اهل بیت (ع) و همچنین عرضه و تقویت پیوند مستحکم موجود بین مفاهیم قرآنی و سیره عملی ائمه معصومین (ع) و ترویج فرهنگ اطعام ایتام و مساکین با بهره گیری از مفاهیم سوره انسان از دیگر اهداف این جشنواره قرآنی است.

این جشنواره در دورده سنی زیر 16 سال (شکوفه ها) و بالای 16 سال (بزرگسالان) و در دو گروه خواهران و برداران برگزار می شود.

جشنواره یاد شده در رشته های ترجمه و مفاهیم، حفظ، قرائت از حفظ، ترتیل و مقاله نویسی با موضوع سوره انسان از هشتم تا دوازدهم آذرماه جاری در تبریز برگزار می شود.

براساس این گزارش، آزمون ترجمه و مفاهیم سوره انسان به صورت کتبی بوده و منبع آن برای رده سنی بالای 16 سال "تفسیر سوره انسان" نوشته "ابوالفضل بهرام پور" و برای رده سنی زیر شانزده سال کتابچه آموزشی "تفسیر سوره انسان" تالیف واحد آموزشی موسسه جامعه القران و العترت تبریز است.

علاقمندان می توانند کتب یاد شده را هنگام ثبت نام از موسسه جامعه القران و العترت تبریز دریافت کنند.

عناوین مقالات ارسالی نیز باید حول محور موضوعاتی همچون"مراتب بهشتیان در سوره انسان"، "شأن نزول سوره انسان"، "مراتب و ره آوردهای اخلاص در سوره انسان"، "آفرینش انسان در سوره انسان" و "وفای به عهد در سوره انسان" بوده و علاقمندان باید نوشته های خود را حداکثر تا هشتم آذرماه به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

آئین اختتامیه این جشنواره با همکاری و مساعدت مرکز ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی و با حضور اساتید قرآنی بین المللی و کشوری چهاردهم آذرماه جاری در موسسه جامعه القرآن و العترت تبریز برگزار می شود.