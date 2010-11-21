برنامه آهن یاری در مدارس دخترانه اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه مشترک با معاونان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان اظهار داشت: به اجرای این طرح هم اکنون کلیه دانش آموزان دختر دوره راهنمایی و متوسطه استان تحت پوشش برنامه آهن یاری قرار گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به اهداف آن تصریح کرد: این طرح به منظور ارائه آموزشهای تغذیه ای و پیشگیری از کم خونی ناشی از فقر آهن و عوارض آن در بین دانش آموزان دختر صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در این طرح هماهنگیهای لازم با معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان به عمل آمده است، اضافه کرد: در طرح آهن یاری دانش آموزان دختر علاوه بر ارائه آموزش تغذیه و آهن یاری، هر هفته یک قرص آهن به افراد تحت پوشش داده می شود.



فیروزی با اشاره به تداوم این طرح به مدت 16 هفته در مدارس اردبیل، ارائه آموزشهای هفتگی و آموزش تغذیه سالم توسط مربیان بهداشت و کارشناسان و بهورزان مراکز بهداشتی و درمانی را از نکات مهم و تاثیر گذار این طرح عنوان کرد.

وی ابراز داشت: طبق تحقیقات به عمل آمده کم خونی ناشی از فقر آهن از بیماریهای تغذیه ای بوده و هم اکنون شیوع بالاتری را در منطقه به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان در پایان خاطر نشان کرد: پیش بینی می شود که حدود 70 هزار دانش آموز دختر دوره راهنمایی و متوسطه استان تحت پوشش این برنامه قرار داشته باشند.