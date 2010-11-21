99 درصد روستاهای شهرستان کنگاوراز نعمت برق برخوردار هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حشمت الله عزیزی بعداز ظهر یکشنبه در جریان بازدیداز پروژه های مسکن مهر شهرستان کنگاور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تنها یک روستای این شهرستان به نام "خرکش" به علت کم بودن تعداد خانوار فاقد برق بوده که با پیگیری به عمل آمده امسال برق رسانی خواهد شد.

وی افزود: 650 میلیون ریال اعتبار برای برق رسانی به این روستا اختصاص یافته که عملیات شبکه گذاری آن تاکنون 80درصد پیشرفت فیزیکی داشته و بزودی افتتاح خواهد شد.

عزیزی تصریح کرد: با بهره برداری از این پروژه صد در صد روستاهای شهرستان کنگاور از نعمت برق برخوردار خواهند شد.

پروژه های مسکن مهر کنگاور سال آینده به بهره برداری می رسند

فرماندار کنگاوردر ادامه با اشاره به وضعیت پروژه های مسکن مهر در این شهرستان گفت: پروژه های مسکن مهر قرق و تاکسیرانی این شهرستان سال آینده به بهره برداری می رسند.

عزیزی افزود: پروژه مسکن مهر قرق با 504 واحد در سطح 15 هکتار با پیشرفت فیزیکی هشت درصد در حال اجراست.

وی ادامه داد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و هماهنگی به عمل آمده با پیمانکار برای شتاب بیشتر به این پروژه تاکید شده که شبانه نیز کار کنند.

فرماندار کنگاور تصریح کرد: این پروژه در 42 بلوک 12 واحدی و هر واحد با زیربنای 85 متر مربع با 250 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه و 80 میلیون ریال سهم آورده برای هر خانوار ساخته می شود.

عزیزی اظهارداشت: برای احداث این 500 واحد مسکونی 125 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه اختصاص یافته است و فاز دوم این پروژه نیز بعد از اتمام فاز اول انجام خواهد شد.

وی افزود: براساس زمانبندی مقرر شده پروژه فوق نیز تا شهریور ماه سال 90 به اتمام می رسد.

فرماندار شهرستان کنگاور خاطرنشان کرد: پروژه مسکن مهر تاکسیرانی نیز با 120 واحد با پیشرفت فیزیکی 26 درصد در حال اجراست.