هشدار حماس درباره اقدام تشکیلات خودگردان علیه مبارزان فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس، جنبش حماس در بیانیه ای ضمن اشاره به بازداشت 20 تن از مبارزان فلسطینی در کرانه باختری اعلام کرد که تشکیلات خودگردان تعدادی از بازرگانان، دانشجویان و روزنامه نگاران هوادار مقاومت را بازداشت کرده است.

همچنین حماس ضمن متهم کردن تشکیلات خودگردان به صدور حکم نظامی غیابی علیه مبارزان فلسطینی در کرانه باختری گفت: دادگاههای نظامی تشکیلات خودگردان اخیرا احکامی غیابی به مدت سه سال علیه اسیران در زندانهای رژیم صهیونیستی صادر کرده اند.

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین درباره ادامه سیاستهای تشکیلات خودگردن بر ضد طرفداران و اعضایش درکرانه باختری هشدار داد و آن را باعث دو دستگی دانست.

شایان ذکراست که مذاکرات آشتی ملی میان فتح و حماس که اخیرا در دمشق برگزار شد بدون نتیجه به پایان رسید.