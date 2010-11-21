به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام و المسلمین محمود رضا جمشیدی ظهر یکشنبه در دیدار با آیتالله مکارم شیرازی با بیان اینکه در زمان تاسیس مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران کمتر از 12 مدرسه علمیه خواهران واجد شرایط مناسب بودند، افزود: از این میان تعداد کمتری دارای مکان ملکی بودند.
وی با بیان اینکه در چند سال اخیر 200 پروژه در دست احداث قرار گرفتند، اظهار داشت: در این میان کار احداث حدود 50 پروژه به اتمام رسیده است و 150 پروژه دیگر بین 30 تا 90 درصد پیشرفت داشتهاند.
قائممقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اظهار امیدواری کرد که تا پایان سال آینده تمام مدارس علمیه خواهران واجد مکان مناسب و قابل قبول شوند.
وی با اشاره به تلاش مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در زمینه جلوگیری از توسعه بیش از حد تشکیلات ادامه داد: اساس کار ما بر استغنا از کمکهای دولتی بوده است و در سالهای اخیر نیز کمکهای دولتی را به ساخت و ساز اختصاص دادهایم.
جمشیدی گفت: فعالیت در حوزههای علمیه باید بگونهای باشد که اگر روزی کمکهای دولتی قطع شد وابستگی چندانی به آن نداشته باشیم که اکنون نیز چنین است.
وی با اشاره به انگیزه فراوان خواهران طلبه در زمینه کسب علم یادآور شد: خواهران طلبه با امکانات اندک و پشت کار قوی و اشتیاق وصفناشدنی به تحصیل در حوزههای علمیه میپردازند.
قائممقام مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به وجود 329 مدرسه علمیه خواهران که دارای تشکیلات رسمی هستند، اظهار داشت: در سطح دو (کارشناسی) 28 هزار و 737 نفر و در سطح سه (کارشناسی ارشد) دو هزار و 369 طلبه خواهر مشغول به تحصیل هستند.
وی از دفتر مطالعات و تحقیقات زنان وابسته به مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به عنوان یکی از مراکز تحقیقاتی موثر و بهنام کشور یاد کرد که امروز در عرصه داخلی و بینالمللی به مسائل روز و مبانی اسلامی موضوعات زنان مسلط است.
حجتالاسلام جمشیدی با بیان اینکه در زمینه تعلیم و تربیت برای حوزههای علمیه خواهران ماموریتهای ویژهای در نظر گرفتهایم، افزود: در این زمینه با تعامل با سازمانهای آموزش و پرورش زمینه جذب فارغالتحصیلان حوزههای علمیه خواهران را در تعلیم و تربیت تسهیل کردهایم.
نظر شما