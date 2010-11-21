نشست نمایندگان استان فارس با رئیس مجلس و وزیر نیرو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، نمایندگان استان فارس امروز یکشنبه در میانه تنفس جلسات علنی مجلس در دفتر رئیس مجلس حضور پیدا کردند تا در کنار رئیس مجلس مشکلات حوزه وزارت نیرو به خصوص مشکل کم آبی استان فارس را با وزیر نیرو و معاونان وی بررسی و راه های حل این مشکلات را مورد نظر قرار دهند.

در این نشست طرح هایی مانند آبرسانی به شهرهای شمال استان فارس، اجرای احداث سد شش پیر، احداث نیروگاه در شمال و جنوب فارس و همچنین تسریع در آبرسانی به شهر جهرم از سوی نمایندگان استان فارس در حضور مجید نامجو وزیر نیرو و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شد.

رئیس مجلس در این نشست با تاکید بر لزوم حل مشکل آب استان فارس به مشارکت بخش خصوصی در این احداث نیروگاه و اجرای طرح های آبرسانی تاکید کرد و گفت: برای حل مشکلات استان فارس باید روش عملیاتی را مورد توجه قرار داد که اساس این روش این است که در مرحله اول وزیر نیرو سعی کنند مواردی که از طرف نمایندگان مطرح شد برای قرار گرفتن در بودجه سال آینده مطرح شود تا اینکه در زمان تامین بودجه توسط مجلس نیازهای اعتباری به مجلس منعکس شود و مجلس نیز تلاش خود را برای کمک به حل این مشکلات انجام خواهد داد.

لاریجانی همچنین در این نشست پیشنهاد داد تا بانک ها به عنوان سرمایه گذار با اوراق مشارکت وارد احداث سدها و نیروگاه ها شوند و دولت نیز برای ایجاد وجه اقتصادی برای این امور تضمین خرید آب را به بخش خصوصی بدهد تا مشکلات منابع حل شود.

وزیر نیرو نیز در این جلسه ضمن تاکید بر لزوم حل مشکلات استان فارس در زمینه نیرو از کمبود اعتبارات گلایه کرد و خواستار کمک مجلس در جهت تخصیص اعتبارهای لازم برای انجام پروژه های در دست اجرا شد.

در این جلسه که با حضور قریب به اتفاق نمایندگان استان فارس برگزار شد، نمایندگان مناطق مختلف این استان نظرات و ایده های خود را برای حل مشکلات این استان بخصوص در حوزه آبرسانی و تامین نیرو به وزیر نیرو ارائه کردند که برخی از این پیشنهادات مورد تاکید رییس مجلس و وزیر نیرو قرار گرفت.

از جمله پیشنهاداتی که در جلسه امروز مورد استقبال وزیر نیرو و رییس مجلس قرار گرفت، پیشنهادهای محمد سقایی و جعفر قادری برای حل مشکل اعتبارات لازم جهت احداث نیروگاه ها بود. سقایی و قادری هر یک در پیشنهادهایی جداگانه با ارائه راه حل هایی که به گفته وزیر نیرو منطقی و قابل قبول بود خواستار حضور و مشارکت بانک‌ها و بخش خصوصی در تامین اعتبار لازم برای احداث پروژه‌های مربوط به وزارت نیرو در استان فارس شدند.

رئیس مجلس در این جلسه همچنین با اشاره به اهمیت مشکل آب در استان فارس و لزوم رفع هرچه سریعتر آن، قول داد تا مجلس در تامین اعتبارات این طرح ها همکاری لازم را با وزارت نیرو انجام دهد.

لاریجانی با اشاره به برنامه پنجم توسعه خطاب به وزیر نیرو، گفت: در برنامه پنجم توسعه نگاه ویژه ای به بخش آب و آبرسانی شده است تا به امید خدا با تخصیص اعتبارات کافی به این بخش در بودجه های سالانه بخشی از مشکلات مردم در این حوزه رفع شود.