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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۳۷

هفته پانزدهم لیگ برتر/

ذوب‌آهن در اهواز متوقف شد/ کمک فولاد به استقلال و پرسپولیس

ذوب‌آهن در اهواز متوقف شد/ کمک فولاد به استقلال و پرسپولیس

دیدار معوقه تیم‌های فوتبال فولادخوزستان و ذوب آهن اصفهان از هفته پانزدهم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه مساوی به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که با تعویق 9 روزه عصر امروز یکشنبه در اهواز برگزار شد، تیم‌های  فولادخوزستان و ذوب آهن اصفهان به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. در این دیدار که در ورزشگاه تختی اهواز انجام شد، سیامک سرلک(30) و باکاری دیاکیته(67) برای تیم فولادخوزستان و ایگور کاسترو(4) و حسین ماهینی(27) برای تیم ذوب آهن گل زدند.

یدالله جهانبازی که قضاوت این مسابقه را برعهده داشت به سیامک سرلک از تیم فولاد و سیدمحمد حسینی و فرشید طالبی از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد. با این تساوی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان صدرنشین رقابت‌های فوتبال لیگ برتر 29 امتیازی شد و تیم فولادخوزستان هم با 19 امتیاز در رده دهم باقیماند.

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- ذوب آهن اصفهان 29 امتیاز
2- پرسپولیس 27 امتیاز - تفاضل گل 7+
3- استقلال 27 امتیاز - تفاضل گل 6+
4- مس کرمان 26 امتیاز
5- سپاهان اصفهان 23 امتیاز (2 بازی کمتر)
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15- شاهین بوشهر 14 امتیاز - تفاضل گل 3-
16- استیل آذین تهران 14 امتیاز - تفاضل گل 13-
17- شهرداری تبریز 13 امتیاز - تفاضل گل 9-
18- پیکان قزوین 13 امتیاز - تفاضل گل 13-

کد مطلب 1195891

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