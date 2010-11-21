به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از هفته پانزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که با تعویق 9 روزه عصر امروز یکشنبه در اهواز برگزار شد، تیم‌های فولادخوزستان و ذوب آهن اصفهان به تساوی 2 بر 2 رضایت دادند. در این دیدار که در ورزشگاه تختی اهواز انجام شد، سیامک سرلک(30) و باکاری دیاکیته(67) برای تیم فولادخوزستان و ایگور کاسترو(4) و حسین ماهینی(27) برای تیم ذوب آهن گل زدند.

یدالله جهانبازی که قضاوت این مسابقه را برعهده داشت به سیامک سرلک از تیم فولاد و سیدمحمد حسینی و فرشید طالبی از تیم ذوب آهن کارت زرد نشان داد. با این تساوی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان صدرنشین رقابت‌های فوتبال لیگ برتر 29 امتیازی شد و تیم فولادخوزستان هم با 19 امتیاز در رده دهم باقیماند.

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 29 امتیاز

2- پرسپولیس 27 امتیاز - تفاضل گل 7+

3- استقلال 27 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- مس کرمان 26 امتیاز

5- سپاهان اصفهان 23 امتیاز (2 بازی کمتر)

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15- شاهین بوشهر 14 امتیاز - تفاضل گل 3-

16- استیل آذین تهران 14 امتیاز - تفاضل گل 13-

17- شهرداری تبریز 13 امتیاز - تفاضل گل 9-

18- پیکان قزوین 13 امتیاز - تفاضل گل 13-