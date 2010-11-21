  1. اقتصاد
کارگروه کنترل بازار بررسی کرد:

تمهیدات دولت برای تامین و تولید فرآورده‌های گوشتی

معاون اول رئیس جمهور آمار ارائه شده از سوی وزارت جهادکشاورزی مبنی بر پیش‌بینی‌های لازم برای تامین و تولید گوشت قرمز، تخم مرغ، گوشت مرغ، جوجه یکروزه و نهاده های دام و طیور را رضایت بخش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا رحیمی ظهر امروز یکشنبه در جلسه کارگروه کنترل بازار با بیان اینکه وزارت جهادکشاورزی تاکنون در اجرای تمهیدات لازم برای هدفمند کردن یارانه ها اقدامات خوبی انجام داده است، از وزارت جهاد کشاورزی خواست با تداوم برنامه ریزیهای منسجم ترتیبی اتخاذ نماید تا اقلامی همچون مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و نهاده های دامی در زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه با افزایش قیمت مواجه نشود.

رحیمی همچنین با تاکید بر لزوم فعال سازی کامل مراکز تولید و تامین فراورده های دامی خواستار رسیدن به نقطه ای شد که علاوه بر تامین نیاز داخل کشور بتوان بخشی از این تولید را صادر کرد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش وزارت جهاد کشاورزی و تصمیم گیری راجع به موضوعات مربوطه، در خصوص نحوه نظارت بر قیمت محصولات دامی نیز بحث و تبادل نظر شد.
 

