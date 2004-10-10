شبه نظاميان صدر از فردا خلع سلاح مي شوند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، مسئولان شبه نظاميان جيش المهدي اعلام كردند پس از توافقنامه صلح با دولت موقت و مسئولان آمريكايي از فردا اين شبه نظاميان خلع سلاح مي شوند.



اين در حالي است كه نابساماني و ازهم گسيختگي اوضاع امنيتي در مناطق مختلف عراق همچنان ادامه دارد و در تازه ترين آنها امروز يك خودروي بمب گذاري شده در نزديك دانشكده پليس بغداد منفجر شد كه به گزارش الجزيره تاكنون ده ها تن كشته و زخمي شده اند.



كريم بخاتي مذاكره كننده جريان مقتدي صدر كه به نيابت از اين جريان در مذاكرات شركت داشت، گفت : نظاميان آمريكايي قول داده اند فورا به بمباران شهرك صدر پايان دهند.



بخاتي به رويترز گفت: پس از يك دور مذاكرات حساس در بغداد توافقنامه اي بدست آمد كه براساس آن شبه نظاميان جيش المهدي سلاح هاي خود را به پليس عراق تحويل دهد.

وي گفت : جزئيات مربوط به اماكن تحويل سلاح در شهرك صدر طي امروز يا دو روز آينده اعلام خواهد شد.



بخاتي افزود: جان نگروپونتي سفير آمريكا در عراق و يك افسر آمريكايي در اين نشست شركت كردند و نظاميان آمريكايي قول دادند به حملات خود به شبه نظاميان جيش المهدي پايان خواهند داد .



رويترز گزارش داد: هنوز مشخص نشده است كه آيا شبه نظاميان صدر تنها در شهرك صدر خلع سلاح خواهند شد يا مناطق ديگر عراق را نيز شامل خواهد شد؟

اين در حالي است كه دولت موقت عراق نيز جمعه گذشته از پيشنهاد شبه نظاميان صدر براي خلع سلاح خود استقبال كرد و اعلام كرد دستكم به برخي مطالبات مقتدي صدر عمل خواهد كرد.



به گزارش مهر، رويترز نوشت اين توافقنامه امضا شده با جيش المهدي اگر درباره ديگر مناطق ناآرام در مناطق ديگر عراق هم اجرا شود مي تواند گام بزرگي را به سمت ثبات اوضاع كشور پيش از انتخابات عمومي عراق كه قرار است ژانويه برگزار شود بوجودآورد.



دولت موقت عراق تلاش مي كند در مناطق مركزي عراق سني كه مردان مسلح در آن پناه گرفته اند، امنيت وثبات را برقرار كند.



شايان ذكر است اين در حالي است كه البخاتي در گفتگو با خبرگزاري فرانسه كه نام وي را نيز البخيتي ذكر كرده است، گفته بود در ازاي دريافت مبالغ مادي شبه نظاميان صدر سلاح هاي خود را تحويل خواهند داد در حالي كه در گفتگو با رويترز اشاره اي به اين مساله نكرده است.