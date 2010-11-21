حل مشکلات آموزشی کارکنان مورد توجه دفاتر آموزش و پژوهش کشور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد طالبی عصر یکشنبه در آغاز نشست تخصصی مدیران کل دفاتر آموزش و پژوهش هشت استان کشور در ارومیه افزود: اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان هزینه نیست و یک سرمایه گذاری برای ارتقای توانمندی های کارکنان در حوزه های مختلف و پیشرفت سازمان در انجام امورات محوله است.

وی همچنین بر نظارت بیشتر بر روند اجرای برنامه های آموزشی برای تاثیر گذاری بیشتر تاکید کرد و اظهار داشت: ارائه آموزشهای تخصصی از ضرورت های جامعه امروز است.

طالبی با اشاره به اهمیت توجه به بخش آموزش در ارتقای توانمندی های کارکنان گفت: توجه به آموزشهای کاربردی و وحدت رویه در آموزش و در آموزش و همچنین حل مشکلات آموزشی کارکنان باید مورد توجه دفاتر آموزش و پژوهش استانداری ها قرار گیرد.

نشست تخصصی مدیران کل دفاتر آموزش و پژوهش استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، اصفهان، کرمان و سمنان در ارومیه آغاز شد.

در این نشست تخصصی شرکت کنندگان در مدت دو روز با راهکار های حل مسائل و مشکلات آموزش و پژوهش، راهکارهای نظارت و تقویت بخش خصوصی و ارتقای نظام آموزش کارکنان دولت بحث و تبادل نظر می کنند.