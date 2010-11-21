هزار پرونده تخلف صنفی در آذربایجان غربی تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفرصادق اسکندری عصر یکشنبه در جلسه تنظیم بازار استان با اشاره به آغاز طرح هدفمندی یارانه ها و کنترل بازار اظهار داشت: با توجه به اجرای طرح نظارتی هدفمندسازی یارانه ها که از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز شده تاکنون بیش از 24هزار و 500 مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی انجام شده که در این راستا یک هزار و 748 پرونده متخلف تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شد.

وی با بیان اینکه یک هزار 952 عنوان تخلف از میان پرونده های متخلف شناسایی شده، ارزش ریالی این پرونده های را شش میلیارد ریال اعلام کرد.

اسکندری ادامه داد: بازرسیهای انجام شده در 15 گروه کالایی از جمله مواد لبنی، پروتئینی، میوه و ترهبار، غلات و حبوبات، صیفیجات، قند و شکر و روغن، کاغذ و لاستیک و نهادههای دامی است که از واحدهای صنفی و غیرصنفی انجام شده که بیشترین میزان را مواد لبنی تشکیل می دهد.

این مسئول یادآور شد: از بین کالاها 26 قلم شامل کالاهای هدف هستند که از این اقلام شش قلم کالا با افزایش قیمت مواجه هستند، 5 قلم کالا دارای قیمت ثابت بوده و 15 قلم کالا نیز دارای نوسانات یک و دو درصدی هستند.

وی بر تعیین استانداردهای ثابت برای تعیین نرخ کالاها تاکید کرد و افزود: در ارتباط با کیفیت و بسته بندی حبوبات و غلات نیز باید یک استاندارد جامع و پایه تعریف شود.

اسکندری با اشاره به مقایسه قیمت برخی اقلام در سطح استان نسبت به سطح کشور خاطرنشان کرد: برخی کالاها از قبیل برنج، حبوبات، آهنآلات در مقایسه با میانگین کشوری با افزایش قیمت و برخی اقلام از قبیل مواد غذایی و پروتئینی به ویژه گوشت قرمز و گوشت مرغ در سطح استان آذربایجان غربی با کاهش قیمت مواجه هستند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: زیرساختهای لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها ایجاد شده که تشکیل شورای طرح تحول اقتصادی هدفمندکردن یارانه ها در وزارت بازرگانی از جمله این موارد است.

در خاتمه این نشست در خصوص روند تنظیم بازار استان بحثو تبادل نظر شد.