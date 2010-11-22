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۱ آذر ۱۳۸۹، ۷:۵۵

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری‌‌ مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری دهمین روز از شانزدهمین دوره ‌بازی‎های آسیایی و برگزاری مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی آزاد از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم نوامبر سال 2010 میلادی.

- دهمین روز از شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی امروز با حضور ورزشکاران ایرانی در شهر گوانگجوی چین پیگیری می‌شود.

- هفته دوازدهم رقابت‌های فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیم‌های ختافه و زاراگوزا به پایان می‌رسد.

- هفته چهاردهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری مسابقه تیم‌های ساندرلند و اورتون به پایان می‌رسد.

- تیم فوتسال ناشنوایان ایران امروز در دومین دیدارش در چارچوب رقابت‌های فوتسال قهرمانی آسیا به مصاف تایلند می‌رود.

- هفته چهارم از دور برگشت رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی فرنگی جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* فولاد اکسین خوزستان - برنا باطری شیراز
* دانشگاه پیام نور - پالایش گاز ایلام

-  مرحله نهایی رقابت‌های لیگ دسته اول کشتی آزاد امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* شهرداری بجنورد - آبفای زنجان
* منتخب کشتی بهشهر - عرشیا داروی تبریز
تیم‌های برتر این دیدارها برگزار کننده دیدارهای فینال این مسابقات خواهند بود و تیم‌های بازنده دیدار رده بندی را در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می‌کنند.

کد مطلب 1195911

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