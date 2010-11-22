تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه اول آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و دوم نوامبر سال 2010 میلادی.
- دهمین روز از شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی امروز با حضور ورزشکاران ایرانی در شهر گوانگجوی چین پیگیری میشود.
- هفته دوازدهم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدار تیمهای ختافه و زاراگوزا به پایان میرسد.
- هفته چهاردهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان با برگزاری مسابقه تیمهای ساندرلند و اورتون به پایان میرسد.
- تیم فوتسال ناشنوایان ایران امروز در دومین دیدارش در چارچوب رقابتهای فوتسال قهرمانی آسیا به مصاف تایلند میرود.
- هفته چهارم از دور برگشت رقابتهای لیگ دسته اول کشتی فرنگی جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* فولاد اکسین خوزستان - برنا باطری شیراز
* دانشگاه پیام نور - پالایش گاز ایلام
- مرحله نهایی رقابتهای لیگ دسته اول کشتی آزاد امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* شهرداری بجنورد - آبفای زنجان
* منتخب کشتی بهشهر - عرشیا داروی تبریز
تیمهای برتر این دیدارها برگزار کننده دیدارهای فینال این مسابقات خواهند بود و تیمهای بازنده دیدار رده بندی را در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار میکنند.
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