چهره هاي ماندگار چهارمين همايش معرفي شدند

به گزارش خبرنگار تلويزيوني "مهر"، در اين مراسم عزت الله ضرغامي، رييس سازمان صدا و سيما طي سخناني با اشاره به اهميت برگزاري اين نوع همايش ها گفت: مقام معظم رهبري همواره بر لزوم توليد نظريه و فكر و تبديل آن به ارزشي عمومي در حوزه و دانشگاه و نيز تقدير از نظريه سازان در قلمروهاي گوناگون عقل نظري و عملي تاكيد دارند.

وي خاطر نشان كرد: مردان و زنان دانش نيوشي كه رنج استخوان سوز تتبع و تحقيق را بردبارانه بر خود هموار مي كنند و ققنوس وار در آتش تعليم مي نشينند تا هزاران بال مشتاق در آسمان معرفت به پرواز درآيد، به حق مصداق چهره هاي ماندگارند.

رييس همايش چهره هاي ماندگار در بخشي ديگر از سخنان خود تاكيد كرد: انقلاب اسلامي ايران بزرگترين انقلاب جهان معاصر و روح زمانه است كه در فضاي حوزه و دانشگاه پاي گرفت و جان يافت و باليد و درختي شد تنومند و تناور و عالم آراي جهان سرد و زرد و پر دردي شد كه در اوج بي معنايي به سر مي برد.

ضرغامي با اشاره به نظر امام خميني ( ره ) بر ايجاد تغيير در بنيان هاي فرهنگي و علمي جامعه با كوشش و اهتمام تمامي اقشار فرهنگي و فرهيخته جامعه يادآور شد: از پي آن نگار سفر كرده، نهضت نرم افزاري توليد علم خيزش گرفت و اين بار خلف صالح آن عارف كامل، عالمان و خردورزان اين كهن بوم و بر ، سرشار از حكمت و دانايي را به كوشندگي در نظريه پردازي و بنيان سازي و باز توليد جهاني پاك و معرفت پرور فراخواندند.

وي همچنين اظهار داشت: در روزگار ما شناخت علم، عملي گرانمايه و شريف است و اين ثمر ثمين جز به ياري پژوهشگران و دانشمندان شدني نيست. رسالت رسانه ملي در قلمرو حاكميت معرفت ديني، تحليل و تكريم مراتب و مقامات شاهداني است كه بر خاك ايران زمين بذر جان پاشيدند تا خوشه هاي عشق به بار بنشيند. شاهداني كه جانسوزانه فانوس دانش و حكمت را بر سر هر كوي و برزن اين سرزمين خدايي بر مي افروزند.

در ادامه اين مراسم از اساتيد و فرهيختگان عرصه علم، ادب، هنر و فرهنگ با اعطاي لوح تقدير و جوايز ارزشمندتجليل به عمل آمد. استاد دكتر محمد حسن گنجي در رشته جغرافيا، مرحوم استاد عبدالحسين نوايي در رشته تاريخ، استاد احمد منزوي در رشته كتاب شناسي و نسخ خطي، دكتر امير بانو كريمي در رشته زبان و ادب فارسي، دكتر فيروز حرير چي در رشته ادبيات عرب ، دكتر احمد مجد در رشته زيست شناسي، دكتر فتح الله مضطر زاده در رشته شيمي، دكتر عباس شفيعي در رشته داروسازي، دكتر سيد محمود طباطبايي در رشته پزشكي ( مغز و اعصاب)، دكتر فريدون عزيزي در رشته پزشكي ( غدد)، استاد علي تجويدي در رشته موسيقي در اين مراسم مورد تقدير قرار گرفتند.

همچنين از استاد سيد محمد احصايي خطاط و گرافيست، دكتر حبيب الله آيت اللهي در رشته هنرهاي تجسمي، دكتر كرامت الله ايزد پناه در رشته كشاورزي، دكتر بابا مخير در رشته دامپزشكي، دكتر سيد محمد رضا هاشمي گلپايگاني در رشته مهندسي پزشكي، دكتر علي محمد رنجبر در رشته مهندسي برق، دكتر فرخ حجت كاشاني در رشته مهندسي برق، دكتر سعدي سهراب پور در رشته مهندسي مكانيك، دكتر حسن حبيبي در رشته جامعه شناسي و حقوق، مرحوم دكتر سيد حسن حسيني شاعر، دكتر منوچهر وصال در رشته رياضيات، دكتر كمال الدين جناب در رشته فيزيك تجليل شد.

در چهارمين همايش چهره هاي ماندگار از دكتر علي لاريجاني به عنوان بنيانگذار اين همايش، دكتر كاظمي آشتياني رييس پژوهشكده رويان به خاطر فعاليت در زمينه كشت سلول هاي بنيادي، دكتر قنادان معاون پژوهشي سازمان انرژي اتمي ايران به دليل فعاليت در زمينه استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي و استاد شهيد دكتر چمران به دليل مجاهدت در عرصه علم و حفظ كيان كشور تجليل شد.

در اين مراسم تمبر يادبود چهارمين دوره همايش چهره هاي ماندگار مهر شد.

در حاشيه:

- دكتر منوچهر وصال و دكتر كمال الدين جناب به دليل ضعف جسماني در ابتداي مراسم جوايز خود را از رييس سازمان صدا و سيما دريافت و سالن همايش را ترك كردند.

- جوايز مرحوم سيد حسن حسيني و مرحوم عبدالحسين نوايي به همسران آنها تحويل گرديد و جايزه شهيد چمران به برادر وي اعطا شد.