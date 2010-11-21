اقرار متهم ردیف اول به زنای محصنه/ متهم ردیف دوم: دروغ است

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رسیدگی به پرونده قتل در میدان کاج (سعادت آباد) تهران که امروز یکشنبه با قضاوت قاضی عزیزمحمدی برگزار شد محمودرضا فروهی، یکی از وکلای مدافع متهم ردیف اول "یعقوب" در دفاعیات خود عنوان کرد: با توجه به نبود وقت کافی برای مطالعه پرونده و فضای ژورنالیستی حاکم بر پرونده تقاضا دارم جهت دفاع از متهم وقت مناسبی در اختیار وکلا قرار گذاشته شود.

وی با بیان اینکه پرونده را هنوز به طور کامل مطالعه نکرده است گفت: با توجه به سیاست بازپرس پرونده از حضور وکیل در مراحل تحقیق خودداری شده است به همین دلیل درخواست دارم وقت مناسبی برای بررسی پرونده در نظر گرفته شود.

وکیل متهم به قتل "یزدان" گفت: با توجه به وضعیت خاص متهم، اجمال بودن نظریه پزشکی قانونی که در 9 آبان 89 اعلام کرده متهم فعلا از نظر روانی مشکلی ندارد باید توجه داشت آنچه در مسائل کیفری مهم است وضعیت روانی متهم در حین وقوع جرم است. آیا متهم در حین ارتکاب جرم از سلامت روانی برخوردار بوده یا خیر؟

وکیل متهم ردیف اول با بیان اینکه به دلیل تلفیق آموزه‌های تئوری و عملی در این پرونده راغب بوده است که وکالت آن را بر عهده بگیرد گفت: در تئوری اشاره می‌کنیم مجنی‌علیه در ارتکاب جرم دخالت دارد. باید دید نقش مجنی علیه در ارتکاب این حادثه چه بوده؟ صرف‌نظر از دخالتی که اطرافیان در تشدید حادثه داشته‌اند.

وکیل اول یعقوب: تنها 40 صفحه از پرونده 300 صفحه ای را خوانده ام

قاضی عزیزمحمدی از وکیل درخواست کرد منظور خود را از جمله آخر روشن تر بیان کند که وکیل توضیح داد: از نظر اخلاقی شما خود فرمودید که این پرونده از این باب رسیدگی می‌شود که عبرتی برای دیگران باشد، همچنین علی‌رغم نص قانون خودداری از کمک به مصدومان حادثه از سوی شاهدان و ناظران نیز مطرح است.

وی با بیان اینکه مقام مسئولیت افراد می‌تواند متعدد باشد افزود: در رابطه با خود قتل تعریف خاص داریم ولی آنچه اکنون عرض می‌کنم بحث کلی آن است.

وکیل یعقوب گفت: پرونده حدود 300 صفحه است و من بیشتر از 40 صفحه را نتوانستم مطالعه کنم زیرا پرونده امروز در اختیارم قرار گرفت.

وکیل مدافع متهم ردیف اول در ادامه با اشاره به جمله‌ای از عزیزمحمدی در حین دادرسی گفت: به ما گفته‌اند در حین دادرسی قضات نظر خود را اعلام نمی‌کنند بلکه پس از اخذ آخرین دفاع و اعلام ختم دادرسی نظر خود را اعلام می‌کنند اما شما در صحبتهایتان خطاب به متهم اعلام کردید که در رابطه با تو(متهم) حکم مشخص است در حالی که این اولین جلسه رسیدگی است و پرونده به طور کامل مورد رسیدگی قرار نگرفته و آخرین دفاع گرفته نشده است.

قاضی عزیزمحمدی در پاسخ به این اظهارات متهم گفت: من با توجه به اینکه متهم خود اذعان کرد که باید قصاص شوم، گفتم شما که اقرار دارید ما دیگر سوالی از شما نمی‌کنیم بلکه ما در رابطه با اتهام این خانم (متهم ردیف دوم) از شما سوال می‌کنیم.

اولین وکیل متهم ردیف اول: چون وقت نداشتم پرونده بخوانم دفاعی ندارم

وکیل متهم ردیف اول در آخرین دفاعیات خود عنوان کرد: با توجه به اینکه کل پرونده در اختیارم نبود وقت کافی برای مطالعه نداشته ام و فعلا دفاعی ندارم، در لایحه تکمیلی پس از مطالعه پرونده و صحبت با متهم دفاعیات خود را کامل می‌کنم.

در ادامه جلسه "معصومه جودکی" دیگر وکیل متهم ردیف اول در دفاعیات خود گفت: آنچه که موکل صریحا اقرار کرده است آن است که مجنی علیه را با ضربه چاقو زده‌ام اما اینکه نوعا این عمل منجر به قتل شده یا نه جای بررسی دارد.

وی افزود: ضرباتی که متهم وارد کرده 4 ضربه سطحی بوده است و به نظر می‌رسد مقتول به علت خونریزی فوت کرده نه با ضربات چاقو و آنچه قابل بررسی است این است که آیا عمل موکل به نوعی بوده که مجنی علیه را به بیمارستان منتقل کند یا خیر.

وی ادامه داد: مجنی علیه به علت خونریزی فوت کرده و عمل موکل به نوعی نبوده که دست و پای نیروی انتظامی و دیگران بسته شود. در واقع ما معتقدیم عمل موکل ایراد ضرب با چاقو است نه قتل.

جودکی در ادامه دفاعیات خود گفت: موکل به لحاظ حقوقی اطلاعات کاملی ندارد و این جلسه در واقع برای این است که زوایای مختلف پرونده روشن شود و آنچه مردم از قتل در ذهنشان است با تعریف قانونی آن تفاوت دارد.

وکیل یعقوب: نظریه پزشکی قانونی را قبول نداریم

قاضی عزیزمحمدی با اشاره به اینکه وکیل بیان کرده بود نظریه پزشکی قانونی اجمال دارد عنوان کرد: پزشکی قانونی گفته است علت فوت اصابت جسم تیز و برنده است آیا این نظر اجمال دارد؟

وکیل مدافع پاسخ داد: به نظر ما این نظر اجمال دارد ما حق اعتراض به نظر پزشکی قانونی را داریم. صرف اینکه یک جسم نوک تیز به بدن کسی اصابت می‌کند منجر به قتل نمی شود بلکه این خونریزی است که باعث مرگ مقتول شده است. ما درخواست داریم که موکل از نظر سلامت روان هم مورد بررسی قرار گیرد.

قاضی عزیزمحمدی گفت: از نظر پزشکی قانونی ریتین (دو ریه) پس با هر کدام باید یک جراحت وارد شده باشد در این زمینه چه می‌گویید آیا این ضربات سطحی بوده؟

وکیل متهم ردیف اول عنوان کرد: همچنان که در فیلم مشاهده کردیم مجنی علیه در حین ضربه از قسمت کمر بلند می‌شود و حرف می‌زند و این اتفاق 45 دقیقه طول می‌کشد آیا ضربه‌ای که ریتین را پاره‌ای می‌کند نوعا کشنده است؟

وکیل مدافع در پاسخ به این سوال قاضی که آیا ضربه‌ای به ریتین وارد می شود سطحی است گفت: من در این زمینه تخصص ندارم ولی درخواست بررسی دارم. از شما می‌خواهم این موضوع بررسی شود که آیا همه این ضربات و ضربه ای که به ریه وارد شده است نوعا کشنده بوده یا خیر.

وی افزود: مجنی علیه حتی بعد از زخمی شدن از قسمت کمر بلند می‌شود و صحبت می‌کند به این ترتیب حتی خود موکل هم باورش نمی‌شده که این فرد کشته شود. نیروی انتظامی در دو قدمی مصدوم قرار دارد و موکل من هشت متر آن طرفتر ایستاده باید قصد و عناصر مجرمانه فعل هم بررسی شود.

جودکی در پاسخ به این پرسش عزیزمحمدی که شما به نبود کدام عنصر فعل در این قتل تاکید دارید گفت: ما در قصد مجرمانه موکل تردید داریم و باید بررسی شود که فعل مجرمانه مصادیق را دارد یا خیر.

نماینده دادستان: گزارش پزشکی قانونی کامل و بی نقص است

نماینده دادستان پس از استماع صحبتهای وکیل مدافع عنوان کرد: وکلا به جای دفاع از متهم به مسائل جانبی پرداخته اند. وکیل ایشان می‌فرماید متهم قصد کشتن نداشته در حالی که خود متهم چنانچه در فیلم مشاهده کردیم بارها در صحنه جرم تکرار می‌کند"من به شما گفته بودم می‌کشمت"

وکیل مدافع ردیف اول در پاسخ به ایراد نماینده دادستان گفت: به هر حال چنین حرفی را هم مقتول به موکل گفته بود و هم موکل به او، ولی قصد واقعی مهم است. قانون اراده باطنی را مصداق قصد مجرمانه می‌داند.

نماینده دادستان همچنین عنوان کرد: اینکه وکیل مدافع می‌گوید پزشکی قانونی صراحتا نظر نداده که ضربات موجب فوت مقتول شده است یا خونریزی، پزشکی قانونی صراحتا این موضوع را بیان کرده است که جسم نوک‌تیز به اندازه‌ای قوی بوده که کاملا کشنده محسوب می شده است.

شهود: یعقوب فقیر و یزدان پولدار بود

در ادامه جلسه‌ رسیدگی به پرونده قتل میدان کاج "فرهاد" به عنوان اولین شاهد در جایگاه قرار گرفت و بعد از ادای سوگند گفت: از دو سال پیش که یعقوب، خانم را کتک زد با او آشنا شدیم، یزدان را یکی دوماه بود که می‌شناختم اما حدود سه سالی برای سعیده کار کرده بودم.

وی افزود: یعقوب ازدوستان خانم سعیده بود اما دو سالی بود که دعوا داشتند و کلانتری می‌رفتند. یعقوب برای سعیده مشکل ساز شده بود و همیشه به او شک داشت، این دعواها کار ما را در دفترمختل کرده بود.

شاهد پرونده قتل اظهار داشت: من چند وقت از پیش او رفتم و حدود هشت ماه پیش برگشتم و شنیدم که یعقوب درزندان است.

فرهاد درباره‌ نحوه آشنایی اش با یزدان گفت: یزدان دنبال مشتری دم مغازه آمده بود و به خانم سعیده پیشنهاد دوستی داد و او هم قبول کرده بود. ما یزدان را به عنوان دوست پسر جدید خانم سعیده می‌شناختیم. بچه‌ها به من گفتند که یزدان 130 میلیون تومان به کیمیا داده و با او شریک شده است.

قاضی عزیز محمدی بخشی از اظهارات این شاهد را که در پرونده منعکس شده بیان کرد و گفت: آیا شما گفته بودید که وقتی زمزمه آزادی یعقوب پخش شد سعیده در فکر یافتن حامی برای خود بود و این جوان مظلوم (یزدان) را پیدا کرد؟

فرهاد گفت: هیچ کس فکر نمی‌کرد کار به اینجا کشیده شود، خانم حتی از من هم خواسته بود که به نحوی مواظب ایشان باشم. به هر حال ممکن است احساسات یعقوب هم به نحوی به بازی گرفته شود، و من با توجه به شناختی که از او داشتم قبول نکردم. دلیل دیگرم هم این بود که این مسئله‌ دیگران بود چرا باید خودم را وارد قضیه‌ای می‌کردم که به این ارتباطی نداشت ما فقط رابطه کاری داشتیم.

عزیز محمدی گفت: شما در بازپرسی عنوان کرده‌اید که چند بار به خانم سعیده تذکر داده‌اید که یعقوب آدم خطرناکی است یزدان را به جان اون ننداز، آیا این موضوع صحت دارد؟ شاهد جواب داد: من چهار روز قبل از این قضیه موقعی که دنبال سعیده رفته بودم تا او را به دفتر بیاورم به او گفتم یزدان را جلو ننداز اما او فکر کرد دارم شوخی می‌کنم.

عزیز محمدی پرسید: آیا یزدان به خاطر این خانم از جانش گذشته بود؟

فرهاد گفت: فکر نمی‌کنم، اما بچه‌ها بارها به او گفتند که یعقوب آدم معمولی نیست آدم خطرناکی است اما هیچ کس فکر نمی‌کرد که او کشته شود.

عزیز محمدی در ادامه‌ این جلسه رسیدگی از سعیده درخواست کرد تا صحت اظهارات این شاهد را تایید کند. سعیده درباره‌ بخشی از صحبتهای این شاهد گفت: آن روزی که به دنبال من آمده بودید از من پرسیدید که آیا با یزدان دوست شدی؟ من گفتم چرا در مورد من این اشتباه را می‌کنی؟ شما درباره‌ این که یعقوب خطرناک است مطلبی مطرح نکردید.

در ادامه جلسه عزیز محمدی شاهد دیگری را با نام آقای "م – ک" را به جایگاه فراخواند که وی در جلسه حاضر نبود.

علیرضا که از دوستان صمیمی یزدان بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: یزدان برای یکی از دوستانش به دنبال خانه می‌گشت، او به من گفته بود که سعیده به او پیشنهاد داده چون سر و زبان داری بیا در دفتر کار کن، حتی دو باری که با یعقوب قرار دعوا گذاشتند من هم رفته بودم.



وی افزود: یزدان به خاطر این که در آن دفتر کار کند و درآمد خوبی داشته باشد به دنبال سعیده بود نه به خاطر داشتن دوست‌دختر.

عزیزمحمدی پرسید: آیا این موضوع صحت دارد که سعیده، یزدان را جلو انداخته بود؟

علیرضا گفت: این خانم به یزدان گفته بود یک نفر مزاحم من می‌شود. من به یزدان گفتم دخالت نکن، اما او دوست داشت به دیگران کمک کند. اما فکر نمی‌کرد که او با چاقو بیاید.

عزیزمحمدی یکی دیگر از شهود را به جایگاه فراخواند و پس از ادای سوگند از او درخواست کرد آنچه را که درباره‌ این حادثه می‌داند برای دادگاه بازگو کند. "یوسف" توضیح داد: حدود دو سال است که پیش خانم سعیده کار می‌کنم و با اعتماد به نفسی که او به من داد در کارم موفق شدم. یعقوب هم یکی از همکارانمان بود.

وی افزود: حدود هفت ماه پیش یعقوب با چاقو آمده بود که سعیده را تهدید کند، بچه‌ها به پلیس 110 زنگ زدن اما خانم اجازه نداد پلیس او را دستگیر کند. یعقوب هم از خوش‌برخوردترین مشاوران دفتر بود.

وی با اشاره به این که یک بار در دعوای میان یعقوب و سعیده دخالت کرده گفت: در آن ماجرا وقتی یعقوب وسط خیابان افتاده بود، سعیده گفت مهدی مرا کشتید. او می‌رود شکایت می‌کند ما هم مجبور شدیم او را به بیمارستان برسانیم، اوهم شکایتی نکرد.

یوسف در ادامه توضیح داد: سعیده دنبال حامی می‌گشت، بارها به ماموران کلانتری گفته بود یکی را دم دفتر بگذارید، یزدان به خاطر پول سعیده سراغ او آمده بود.

این شاهد درباره‌ شراکت یزدان و سعیده توضیح داد: یک بار یزدان به داخل دفتر آمد گل و شیرینی دستش بود، سعیده گفت: از این به بعد شما زیر پرچم آقا یزدان در این دفتر کار می‌کنید. یزدان گفته بود من یک بنز داشتم که آن را 10 میلیون زیر قیمت فروختم تا با سعیده شریک شوم.

یوسف درباره‌ آخرین دیدارش با یعقوب قبل از حادثه گفت: در سوپر مارکت او را دیدم پول دو نخ سیگار نداشت من به جای او حساب کردم او گفت من می‌دانم با سعیده چه کار کنم، همان موقع به سعیده زنگ زدم اما او تلفنم را جواب نداد.

یوسف با بیان این که من در سوپر مارکت چاقو را در دست یعقوب ندیدم درباره‌ رابطه سعیده با یزدان گفت: یزدان به سعیده ابراز علاقه می‌کرد و می‌گفت می خواهم با سعیده ازدواج کنم. من به او گفتم تو طعمه‌ای.

وکیل سعیده: سعیده شریک قتل یزدان نیست

در ادامه‌ این جلسه وکیل مدافع متهم ردیف دوم "سعیده" در دفاع از موکلش گفت: اولین مساله تعریف معاونت است که باید وحدت قصد مجرمانه وجود داشته باشد و هر دو طرف نتیجه را بخواهند که در این مورد وجود نداشته است.

وی با بیان این که موکلش بارها تهدید شده گفت: یک حلقه سی‌دی از تلفنهایی که یعقوب به موکلم می‌زد و او را تهدید به قتل می‌کرد وجود دارد. موکلم بارها مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم افزود: در این حادثه وحدت قصد وجود نداشته، اگر گفته می‌شود که متهم را تحریک کرده است باید عملی انجام داده باشد و حتی اگر یزدان به عنوان حامی مطرح می‌شود، این به معنای آن نیست که عملیاتی انجام شده است که این حادثه رخ داده، علاقه نمی‌تواند به عنوان تحریک تلقی شود.

وکیل مدافع سعیده عنوان کرد: لایحه تکمیلی را در وقت مقتضی به دادگاه ارائه خواهد داد و خواستار تبرئه موکلش از اتهام معاونت در قتل شد. وی در پایان سخنانش خواستار تبدیل قرار تامینی موکلش شد.

یعقوب: وقتی یزدان را با چاقو زدم به سعیده زنگ زدم ولی جواب نداد

در ادامه جلسه یعقوب متهم ردیف اول پرونده مجددا در جایگاه قرار گرفت و در پاسخ به پرسش یکی از قضات که درباره‌ نحوه دستگیری‌ا ش پرسید، گفت: من خودم را تسلیم کردم، زمانی که درگیر شدم وارد مغازه شدم چاقو دستم بود چند مامور دم دفتر ایستاده بودند یکی از ماموران که تا حدودی او را می‌شناختم وارد شد گفت چاقو را بده من دوبار به سعیده زنگ زدم اما او جواب نداد و بعد چاقو را به مامور تحویل دادم.

وی در پاسخ به این پرسش که مقتول چه زمانی به بیمارستان منتقل شد، گفت: مقتول را به یاد ندارم من به قصد کشت نرفتم.

یکی از قضات سوال کرد شما چطور این مطالب را به خاطر دارید اما عنوان می‌کنید که در آن لحظه دچار جنون بودید؟ متهم پاسخ داد: این آخر صحنه بود آن را به یاد دارم. چند مامور با لباس شخصی بودند و مرا بدون دستبند به ماشین بردند حتی سیگار هم کشیدم من فقط گریه می‌کردم.

توضیح قاضی دادگاه

قاضی محمدی درادامه‌ این جلسه به ارائه‌ نکاتی درباره‌ی نحوه‌ی دفاع وکلای مدافع پرداخت و گفت: اولین ایرادی که وکلا گرفتند ایراد شکلی بود که طبق قوانین اگر وکلا فرصت مناسب برای تدارک دفاع نداشته باشد باید به دادگاه اعلام کنند. اما آنها فرصت کافی داشتند و تقاضای استمهال برای تدارک دفاع نکردند.

وی ادامه داد: دو ایراد وکلا در رابطه با ماهیت دعوا بود. اولین ایراد آن بود که علت مرگ را به موکل منتسب ندانستند در حالی که با توجه به گزارش اولیه پرونده در مورد نحوه‌ دستگیری و تعدد ضربات چاقو این موضوع نمی‌تواند صحت داشته باشد.

محمدی درباره‌ ایراد دیگر یکی از وکلا در مورد قصد متهم در ایراد ضربه گفت: متهم اظهار کرده که قصد درگیری داشته و متهمه نیز اظهاراتشان را تایید کرده است.

در ادامه صحبتهای قاضی محمدی فروغی، یکی از وکلای مدافع عنوان کرد من تاکید می‌کنم که در ابتدای سخنانم اشاره کردم وقت کافی برای مطالعه پرونده وجود نداشته و به ماهیت پرونده ورود نداشتم.

یعقوب: زنای غیر محصنه با سعیده را قبول دارم

قاضی عزیز محمدی با به استناد تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه به اتهام زنای متهمان خطاب به متهم ردیف اول سوال کرد؟ اتهام زنای غیرمحصنه به شما تفهیم می‌شود آیا آن را قبول دارید؟

متهم ردیف اول این اتهام را پذیرفت و در مقام آخرین دفاع از خانواده مقتول عذرخواهی و ابراز پشیمانی کرد.

یعقوب افزود: من قصد کشتن او را نداشتم برای صحبت با او رفته بودم و زمانی که اسپری را به صورتم زد چیزی متوجه نشدم.

عزیز محمدی گفت: اما پزشکی قانونی وجود ذرات اسپری را در چشم شما تایید نکرده است. این متهم پاسخ داد این حادثه پنج شنبه اتفاق افتاد اما دوشنبه یا سه شنبه مرا به پزشکی قانونی بردند.

سعیده: زنای غیر محسنه با یعقوب را قبول ندارم

در ادامه‌ جلسه قاضی سعیده را به جایگاه فراخواند و با تفهیم اتهام زنای غیر محصنه از او پرسید که آیا این اتهام را قبول دارید؟ سعیده گفت خیر.

سعیده: به یزدان گفتم با تو ازدواج نمی کنم

سعیده درباره‌ مطالب مطرح شده در مورد این که او به دنبال یک حامی برای خود می‌گشته گفت من یزدان را یک روز بیرون بردم با هم صحبت کردیم و یکی از مشاوران خانم هم همراهمان بود من به او گفتم با تو ازدواج نمی‌کنم از این دفتر برو.

من هیچ وقت به دنبال حامی یا طعمه نبودم و هیچ وقت این کار را نخواهم کرد. حتی به او گفتم به یعقوب نگو که از من خواستگاری کردی چون او خطرناک است.

عزیزمحمدی پرسید با توجه به این که دو سال و نیم در سختی و مشقت بودید باید به فکر چاره‌ای می‌افتادید و جستجوی یک حامی در این شرایط طبیعی به نظر می‌رسد. سعیده گفت: من با مادرش صحبت کرده بودم او گفت می‌خواهد برای یعقوب زن بگیرد خودش هم گفته بود که شش ماه در زندان بوده‌ام و سرم به سنگ خورده است.

در این هنگام قاضی عزیزمحمدی ختم جلسه ‌را اعلام کرد.