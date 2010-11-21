150 عنوان برنامه در هفته بسیج در همدان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سردار عبدالرضا آزادی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در نخستین روز از هفته بسیج برگزاری صبحگاه مشترک با حضور دانش آموزان بسیجی در مدارس منتخب، نواختن زنگ مقاومت، گردهمایی ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه های مقاومت برنامه ریزی شده است.

سردار آزادی گردهمایی جهادگران علم و فناوری بسیج با حضور500 نفر از دانش آموزان، دانشجویان، اساتید و نخبگان علمی و برگزاری نشست های علمی و فرهنگی بسیج اقشار و متخصصین در مراکز آموزش عالی و دانشگاه ها و گردهمایی مربیان سیاسی را از برنامه های دومین روز بسیج عنوان کرد.

سردار آزادی با بیان اینکه امسال یک و نیم نفر روز دانشجو در برنامه های اردوهای جهادی شرکت داشتند، گفت: در برنامه ای با عنوان "شکوه هجرت" از شرکت کننده در اردوهای طرح هجرت تجلیل می شود.

وی افزود: در سومین روز از هفته بسیج 70 پایگاه مقاومت بسیج در سه حوزه، 89 طرح محرومیت زدایی از جمله کتابخانه، مسجد، حسینیه و مراکز بهداشت با اعتبار 15 میلیارد ریال در روستاها و مناطق حاشیه ای به بهره برداری می رسد.

فرمانده سپاه انصار الحسین(ع) استان همدان از برگزاری برنامه های کوه پیمایی، غبار روبی مزار شهدا، حضور بسیجیان در آیین عبادی سیاسی نماز جمعه، برپایی نمایشگاه، تجلیل از قهرمانان بسیجی، برپایی جشنواره استانی نغمه عشق و بهره برداری از مراکز مشاوره در کانونهای بسیج در این هفته خبر داد.

وی هدف از برگزاری برنامه های هفته بسیج را تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و تجلیل و تکریم از ایثارو اخلاص بسیجیان عنوان کرد.