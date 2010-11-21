ایجاد 45 هزار شغل در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، اجمد عجم عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری که در سالن اجتماعات استانداری برگزار شد اظهار داشت: اشتغالزایی باید به عنوان یک تکلیف اعتقادی مورد توجه قرار گیرد و ظرفیتهای جدید حوزه اشتغال در استان شناسایی و فعال شود.

وی افزود: طی هفت ماه سال جاری تعداد 45 هزار و 991 شغل جدید در استان قزوین ایجاد شد که تعداد 32 هزار و600 شغل در حوزه مسکن مهر و بقیه آن در بخش اشتغال پایدار و خود اشتغالی محقق شده است.

استاندار قزوین با اشاره به سفر دور سوم رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان قزوین بیان کرد: سفر دور سوم هیئت دولت به استان قزوین سفر بسیار پرباری بود که برغم محدودیت زمانی توانستیم با یک برنامه ریزی مناسب شرایطی را فراهم کنیم که نظم و انضباط به همراه رضایت مردم بر این سفر حاکم شود.

عجم خاطرنشان کرد: انسجام و همدلی بین مدیران و استقبال گسترده مردم از رئیس جمهور آثار و برکات زیادی را برای استان به دنبال داشت که از جمله این آثار و برکات مصوبات مناسبی بود که برای توسعه و پیشرفت استان به تصویب رسید.

وی افزود: بخش اصلی این مصوبات در حوزه اشتغال و سرمایه گذاری بود که وظیفه مدیران را سنگین تر می کند بگونه ای که مدیران باید بیش از گذشته تلاش کنند تا به اعتماد مردم پاسخ مناسبی دهند و مشکلات آنها را رفع کنند.

استاندار با اشاره به بازپرداخت مطالبات بانکی اظهار داشت: بانکهای استان قزوین در وصول مطالبات در ردیف استانهای اول یا دوم کشور هستند و باید کمک کنیم که این مطالبات در زمان مقرر بازپرداخت شود.

وی گفت: باز پرداخت به موقع این مطالبات و معوقات بانکی می تواند به عنوان منبع جدیدی برای راه اندازی و تکمیل طرح های نیمه تمام به کار گرفته شود.

استاندار بر هماهنگی مدیران با فرمانداران در تمامی تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای مرتبط به شهرستانها تأکید کرد.

محسن مبارکی مدیرکل دفتر امور اقتصادی استانداری نیز در این جلسه از عملکرد کمیته نظارت بر عملکرد بانکها در اجرای طرحهای اولویت دار اقتصادی گزارشی ارائه کرد.