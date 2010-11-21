توسعه منطقه ویژه اقتصادی اردبیل در گرو جذب سرمایه گذار است

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری عصر یکشنبه در جلسه با مدیران و سرمایه گذاران داخلی استان با اشاره به ابلاغ مصوبه ایجاد این منطقه در اردبیل اظهار داشت: با راه اندازی آن، گشایش ویژه ای در سرمایه گذاری و کار آفرینی در استان ایجاد خواهد شد.

وی با تأکید بر ارزیابی و سیاست گذاری دقیق در عملیاتی شدن این مهم اضافه کرد: توسعه تأسیسات زیر بنایی و جذب و مشارکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی در بخشهای مختلف می تواند این منطقه را به یکی از مناطق ویژه اقتصادی کشور تبدیل کند.

استاندار اردبیل همچنین خواستار توسعه فیزیکی این منطقه شد و افزود: برای توسعه وسعت این منطقه، باید اراضی تحت تملک منابع طبیعی به محدوده ارزیابی شده منطقه ویژه اقتصادی ملحق گردد تا از بروز هر گونه مشکل و کمبود در آینده جلوگیری شود.

وی ابراز داشت: هم اکنون ضلع جنوبی این منطقه می تواند تا اتوبان اردبیل - نمین و مجاورت شهرستان نمین و اراضی مشرف به جنگل فندقلو توسعه و گسترش یابد.

صابری با بیان اینکه هم اکنون 700 هکتار زمین در شهرستان نمین برای منطقه ویژه اقتصادی استان تعیین و واگذار شده است، تصریح کرد: واحدهای تولیدی، تجاری و بویژه صنعتی استان و کشور باید با بهره گیری از مزایا و امتیازات این مناطق در توسعه اقتصادی نمین تلاش کنند.

وی تسریع در امور زیر بنایی، عمران، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش تولید ثروت، ایجاد اشتغال سالم برای تنظیم بازار و افزایش صادرات را از جمله مزایا و ویژگیهای مناطق ویژه اقتصادی عنوان کرد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه بزودی محل در نظر گرفته شده برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی استان به صورت کارشناسی و دقیق بررسی خواهد شد، از شرکت گاز استان خواست در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به ایجاد تأسیسات زیربنایی اقدام تا معضلی در این خصوص وجود نداشته باشد.

وی همچنین با تشریح فعالیتهای آزاد تجاری در مناطق ویژه متذکر شد: مبادلات بازرگانی در این مناطق پس از ثبت در گمرک از حقوق گمرکی، سود بازرگانی و کلیه عوارض ورود و صدور معاف بوده و مشمول محدودیتها و ممنوعیتهای مقررات واردات و صادرات نمی شود.

صابری در پایان خاطر نشان کرد: مواد اولیه و قطعات خارجی وارد شده به این مناطق نیز تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش، تبدیل، تکمیل یا تعمیر جهت استفاده در منطقه، بدون تنظیم اظهار نامه و پروانه صادراتی با حداقل تشریفات گمرکی به مناطق مرجوع و تسویه می شود.