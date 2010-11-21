افراد ناشناس پدر یکی از مقامات قضایی مرتبط با "کهریزک" را ربودند

به گزارش خبرگزاری مهر، 11 صبح روز گذشته 29 آبان 1389 سه فرد مسلح پس از مراقبتهای قبلی از منزل پدر یکی از مقامات قضایی مرتبط با موضوع کهریزک، هنگامی که وی قصد خروج از منزل خود را داشت او را با تهدید و ارعاب سوار خودروی جی ال ایکس بژ رنگ کرده و از محل متواری شدند.

آدم ربایان، پدر این مقام قضایی را که فردی 57 ساله است و محمد‌علی نام دارد در کف قسمت عقب اتومبیل خوابانده و تا تهران مورد شکنجه و اذیت و آزار فراوان قرار داده و پیکر نیمه جان او را در ساعت 1:30 بامداد در مقابل منزل فرزندش رها کردند.

بلافاصله پس از این حادثه پلیس 110 در محل حضور یافت و با تشکیل پرونده در این خصوص اقدامات انتظامی و اطلاعاتی برای شناسائی عاملان این حادثه در تهران و شیراز آغاز شد.

محمد‌علی حیدری‌ فرد در بازجوییهای خود به پلیس گفت: آدم ربایان از من می‌خواستند که منزل پسرم در تهران را به آنها نشان بدهم و در سؤالات خود قصد تخلیه اطلاعاتی درباره پرونده‌هایی که فرزندم مسئول رسیدگی به آن بوده را داشته و تلاش می‌کردند محلهای رفت و آمد و فعالیت فرزندم را به انها معرفی کنم و هنگامی که بر اثر شکنجه فراوان آنان را به منزل پسرم در تهران راهنمایی کردم از آنجا که می‌گفتند او مسلح است پس از مطمئن شدن از صحت نشانی مرا رها کرده و گریختند.

حیدری‌فرد دادیار سابق ویژه امنیت دادسرای تهران در پاسخ به خبرنگار ما این خبر را تایید کرد و گفت: هم اکنون مقامات انتظامی و قضایی در حال بررسی و تعقیب موضوع هستند.

علی‌اکبر حیدری‌فرد دادیار ویژه امنیت دادسرای تهران در جریان فتنه 88 یکی از قضات ویژه رسیدگی به پرونده اغتشاشگران بوده است.