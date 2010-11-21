تیم ملی بسکتبال ایران از سد چین تایپه گذشت

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو از ساعت 17 امروز یکشنبه به مصاف تیم چین تایپه رفت.

ملی پوشان بسکتبال ایران که در سه دیدار گذشته خود در گروه F بازی‌های آسیایی به ترتیب برابر فیلیپین و هند به برتری رسیده و تنها در مصاف با ژاپن تن به شکست داده بودند، امروز با نتیجه 73 بر 72 مقابل چین تایپه به برتری دست یافتند.

شاگردان "ماتیچ" در کوارتر اول با نتیجه (22 بر 14) به برتری رسیدند اما در کوارترهای دوم و سوم به ترتیب با نتایج (14 بر 19) و (17 بر 21) تن به شکست دادند تا در کوارتر چهارم برای جبران شکست خود به میدان بروند. در گیم چهارم تیم ایران پیروزی (20 بر 18) را از آن خود کرد و در مجموع با نتیجه 73 بر 72 از سد تیم چین تایپه گذشت.

تیم ملی بسکتبال کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو فردا دوشنبه به مصاف تیم قطر می‌رود.