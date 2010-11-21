  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۸:۴۷

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

تیم ملی بسکتبال ایران از سد چین تایپه گذشت

تیم ملی بسکتبال ایران از سد چین تایپه گذشت

ملی پوشان بسکتبال ایران چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو را با برتری نزدیک مقابل چین تایپه پشت سرگذاشتند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم ملی بسکتبال ایران در چهارمین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو از ساعت 17 امروز یکشنبه به مصاف تیم چین تایپه رفت.

ملی پوشان بسکتبال ایران که در سه دیدار گذشته خود در گروه F بازی‌های آسیایی به ترتیب برابر فیلیپین و هند به برتری رسیده و تنها در مصاف با ژاپن تن به شکست داده بودند، امروز با نتیجه 73 بر 72 مقابل چین تایپه به برتری دست یافتند.

شاگردان "ماتیچ" در کوارتر اول با نتیجه (22 بر 14) به برتری رسیدند اما در کوارترهای دوم و سوم به ترتیب با نتایج (14 بر 19) و (17 بر 21) تن به شکست دادند تا در کوارتر چهارم برای جبران شکست خود به میدان بروند. در گیم چهارم تیم ایران پیروزی (20 بر 18) را از آن خود کرد و در مجموع با نتیجه 73 بر 72 از سد تیم چین تایپه گذشت.

تیم ملی بسکتبال کشورمان در آخرین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات بسکتبال بازی‌های آسیایی گوانگجو فردا دوشنبه به مصاف تیم قطر می‌رود.

کد مطلب 1195935

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها