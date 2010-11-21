فدراسیون نظارت بیشتری بر داوری داشته باشد/ از تساوی با فولاد راضی هستم

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، منصور ابراهیم‌زاده عصر امروز پس از کسب تیمش برابر فولاد خوزستان در کنفرانس خبری پایان بازی اظهار داشت: از حسن نیت باشگاه فولاد در تقدیر از اعضای ذوب آهن به علت کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا تشکر می کنم و آنها در این بازی استقبال خوبی از ما کردند.

وی افزود: این سخت‌ترین بازی ما بعد از رقابت‌های آسیایی بود به همین دلیل از کسب نتیجه تساوی رضایت کامل دارم. ما در این بازی آغاز خوبی داشتیم و با دو گل از حریف پیش افتادیم و بعد از آن سعی کردیم بازی را در کنترل خود قرار دهیم.

ابراهیم‌زاده اضافه کرد: همین امر باعث شد فولاد از این وضعیت استفاده کند و یکی از بهترین بازی‌های خود در فصل جاری را برابر ما به نمایش بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: در نیمه دوم به دنبال این بودیم که بازی را کنترل کنیم و با تکیه بر ضدحملات به گل‌های بیشتری دست پیدا کنیم اما در مجموع بازی قابل قبولی را شاهد بودیم و از نتیجه بازی رضایت کامل دارم.

وی تصریح کرد: من تاکنون در خصوص داوری‌های لیگ برتر صحبتی نکرده‌ام اما سئوالم از کمیته داوران این است که چرا یدالله جهانبازی که چندی پیش بازی فولاد و شاهین بوشهر را در اهواز قضاوت کرده بود، مجددا به عنوان داور این مسابقه انتخاب شد؟

ابراهیم‌زاده افزود: اعتقاد دارم فدراسیون فوتبال باید نظارت بیشتری بر امر داوری داشته باشد تا فوتبال کشور و تیم‌های لیگ برتری دچار لطمه نشوند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از مردم اهواز خواست که حمایت بیشتری از تیم شهر خود داشته باشند و برای حمایت از تیم خود به ورزشگاه بیایند.

وی در خصوص وضعیت ذوب آهن در لیگ برتر گفت: امسال به دنبال قهرمانی هستیم و باید تحت هر شرایطی این عنوان را تصاحب کنیم به همین دلیل در نیم فصل دوم، دو بازیکن جدید به ترکیب تیم اضافه می شوند.

دیدار تیم‌های فولاد و ذوب آهن از سری دیدارهای عقب افتاده هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور در اهواز با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

برای ذوب آهن در این دیدار "ایگور کاسترو" در دقیقه چهار و حسین ماهینی در دقیقه 27 گلزنی کردند در حالیکه گل‌های فولاد را سیامک سرلک در دقیقه 35 و "باکاری دیاکیته" مهاجم جدید تیم خوزستانی در دقیقه 66 به ثمر رساندند.

فولاد با این تساوی با 19 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت و ذوب آهن با کسب یک امتیاز از بازی اهواز در صدر جدول باقی ماند.