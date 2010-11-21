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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۱۹:۰۲

منصور ابراهیم‌زاده:

فدراسیون نظارت بیشتری بر داوری داشته باشد/ از تساوی با فولاد راضی هستم

فدراسیون نظارت بیشتری بر داوری داشته باشد/ از تساوی با فولاد راضی هستم

اهواز - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: فدراسیون فوتبال باید نظارت بیشتری بر امر داور در رقابت‌های لیگ برتر داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، منصور ابراهیم‌زاده عصر امروز پس از کسب تیمش برابر فولاد خوزستان در کنفرانس خبری پایان بازی اظهار داشت: از حسن نیت باشگاه فولاد در تقدیر از اعضای ذوب آهن به علت کسب عنوان نایب قهرمانی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا تشکر می کنم و آنها در این بازی استقبال خوبی از ما کردند.

وی افزود: این سخت‌ترین بازی ما بعد از رقابت‌های آسیایی بود به همین دلیل از کسب نتیجه تساوی رضایت کامل دارم. ما در این بازی آغاز خوبی داشتیم و با دو گل از حریف پیش افتادیم و بعد از آن سعی کردیم بازی را در کنترل خود قرار دهیم.

ابراهیم‌زاده اضافه کرد: همین امر باعث شد فولاد از این وضعیت استفاده کند و یکی از بهترین بازی‌های خود در فصل جاری را برابر ما به نمایش بگذارد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان افزود: در نیمه دوم به دنبال این بودیم که بازی را کنترل کنیم و با تکیه بر ضدحملات به گل‌های بیشتری دست پیدا کنیم اما در مجموع بازی قابل قبولی را شاهد بودیم و از نتیجه بازی رضایت کامل دارم.

وی تصریح کرد: من تاکنون در خصوص داوری‌های لیگ برتر صحبتی نکرده‌ام اما سئوالم از کمیته داوران این است که چرا یدالله جهانبازی که چندی پیش بازی فولاد و شاهین بوشهر را در اهواز قضاوت کرده بود، مجددا به عنوان داور این مسابقه انتخاب شد؟

ابراهیم‌زاده افزود: اعتقاد دارم فدراسیون فوتبال باید نظارت بیشتری بر امر داوری داشته باشد تا فوتبال کشور و تیم‌های لیگ برتری دچار لطمه نشوند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان از مردم اهواز خواست که حمایت بیشتری از تیم شهر خود داشته باشند و برای حمایت از تیم خود به ورزشگاه بیایند.

وی در خصوص وضعیت ذوب آهن در لیگ برتر گفت: امسال به دنبال قهرمانی هستیم و باید تحت هر شرایطی این عنوان را تصاحب کنیم به همین دلیل در نیم فصل دوم، دو بازیکن جدید به ترکیب تیم اضافه می شوند.

دیدار تیم‌های فولاد و ذوب آهن از سری دیدارهای عقب افتاده هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه‌های کشور در اهواز با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید.

برای ذوب آهن در این دیدار "ایگور کاسترو" در دقیقه چهار و حسین ماهینی در دقیقه 27 گلزنی کردند در حالیکه گل‌های فولاد را سیامک سرلک در دقیقه 35 و "باکاری دیاکیته" مهاجم جدید تیم خوزستانی در دقیقه 66 به ثمر رساندند.

فولاد با این تساوی با 19 امتیاز در رده دهم جدول رده بندی قرار گرفت و ذوب آهن با کسب یک امتیاز از بازی اهواز در صدر جدول باقی ماند.

کد مطلب 1195938

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