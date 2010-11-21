چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این دوره از جشنواره 40 سفیر خارجی از جمله سفرای کشورهای ترکیه، افغانستان، آذربایجان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان، آلمان و... حضور دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح این جشواره در گرگان گفت: این جشنواره شامل نمایشگاه صنایع دستی و جاذبه های گردشگری، معرفی و نمایش آداب و سنن و شیوه های زندگی اقوام، مراسم آیینی و موسیقی اقوام و برنامه های تورگردانی است.

فریدون فعالی افزود: برگزاری این جشنواره موجبات فراهم آمدن نشاط اجتماعی در سطح جامعه و همبستگی و وحدت بیشتر اقوام استان و کشور می شود.

به گفته وی، تفاوتها و علایق قومی که حاصل گوناگونی فرهنگی و اجتماعی ایران است در چنین جشنواره هایی بیش از پیش خود را نشان می دهد که همین امر بر اهمیت آن می افزاید.

فعالی خاطرنشان کرد: با توجه به برپایی موفق جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در سالهای پیش و استقبال گسترده مردم و مسئولان از این جشنواره، امسال نیز این جشنواره برپا شد.

به گفته وی، با توجه به زیباییهای فصل پاییز و زیباییهای خاص این فصل در استان گلستان، اقدام به برپایی این جشنواره در آبان ماه شده است.

رئیس ستاد برگزاری چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین اضافه کرد: در بخش موسیقی‌ و آیین های محلی اقوام ایرانی نیز گروه هایی از استان‌های گیلان، مازندران، لرستان، کردستان، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، اقوام کتولی، ترکمنی، و محلی استان به صورت زنده اجرای برنامه دارند.

وی تصریح کرد: از دیگر محورهای چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین، معرفی و نمایش صنایع دستی است که در این دوره تمام استان های کشور حضور دارند.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه جاذبه‌های گردشگری استان‌ها از دیگر محور های این جشنواره است که استان های گیلان، مازندران، ایلام، اردبیل، آذربایجان شرقی، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان و خوزستان به معرفی جاذبه های گردشگری خود می پردازند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: در چهارمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران‌زمین، آداب و رسوم و ویژگی‌های فرهنگی اقوام گلستانی در قالب شش قومیت شامل قوم ترکمن، کتول، سیستانی، قزاق، قزلباش و محلی مازندرانی نیز به نمایش گذاشته شده است.