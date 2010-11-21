به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس وحید آشتیانی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید رئیس و اعضای اتحادیه چاپخانهداران استان قم از مراحل مختلف احداث شهرک چاپ و نشر با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در این شهرک اظهار داشت: خوشبختانه پس از آغاز اجرایی شدن احداث این شهرک چندین پیمانکار در چند جبهه کاری فعالیت خود را آغاز کردند و در کوتاه ترین زمان ممکن برنامههای تدوین شده برای شهرک را اجرایی کردند.
وی با بیان اینکه تا کنون سرعت کار مطلوب بوده است، بیان کرد: شرکت شهرکهای صنعتی قم به دنبال آن است تا در اولین زمان ممکن فاز واگذاری زمین در این شهرک را آغاز کند و این اقدام در کوتاه ترین زمان ممکن خواهد شد.
مدیر برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی قم حمایت و پشتیبانی اتحادیه چاپخانه داران و مسئولان استان برای پیشبرد کارآمدی شهرک چاپ و نشر را خواستار شد و گفت: این شهرک با توجه به نیازهای استان قم و جهان اسلام و همچنین نوع کاربردی آن چهره بین المللی به خود گرفت و به نوعی ویترین اقدامات فرهنگی و دینی قم به حساب میآید.
آشتیانی اجرای پروژه خط انتقال آب، احداث منبع زمینی، جدول گذاری، آماده سازی زمینهای قابل واگذاری، جدول گذاری و زیرسازی بخشی از زمینهای شهرک را از مهمترین اقدامات در حال اجرا در این شهرک عنوان کرد.
احداث شهرک چاپ و نشر از آمال فعالان این عرصه در قم بود
رئیس اتحادیه چاپخانه داران قم نیز در این بازدید ضمن ابراز رضایت از اقدامات صورت گرفته تصریح کرد: احداث و راه اندازی شهرک چاپ و نشر از آمال فعالان این عرصه در استان قم و حتی کشور بود و امروز که این موضوع دراستان قم برای نخستین بار در کشور تحقق شده جای بسی امیدواری است.
جهانگیر رضایی با تقدیر از شرکت شهرکهای صنعتی استان قم افزود: اتحادیه چاپخانهداران قم با حضور مدیران چاپخانه داران و فعالان عرصه چاپ و نشر در استان تاکنون جلسات مختلف برگزار کرده است و امیدواریم بتوانیم با یک برنامهریزی دقیق بتوانیم چاپخانهها و واحدهایی که درخور شأن این شهرک هستند در آن مستقر شده و از ورود دستگاههای فرسوده قدیمی به آن جلوگیری شود.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر برنامهریزی شرکت شهرکهای صنعتی استان قم احداث شهرک صنعتی چاپ و نشر را در جهت گسترش فعالیتهای فرهنگی و دینی در قم مفید عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهندس وحید آشتیانی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید رئیس و اعضای اتحادیه چاپخانهداران استان قم از مراحل مختلف احداث شهرک چاپ و نشر با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در این شهرک اظهار داشت: خوشبختانه پس از آغاز اجرایی شدن احداث این شهرک چندین پیمانکار در چند جبهه کاری فعالیت خود را آغاز کردند و در کوتاه ترین زمان ممکن برنامههای تدوین شده برای شهرک را اجرایی کردند.
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