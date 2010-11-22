علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر با اشاره به برنامه دولت برای متنوع سازی سبد سوخت خودروها، گفت: برای اولین بار با تکمیل طرح توسعه، بهینه سازی و بهبود کیفیت در پالایشگاه‌های موجود امکان تولید فرآورده های نفتی با استانداردهای روز اروپا در ایران فراهم می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تکمیل پروژه های در دست اجرای پالایشگاه‌ها منجر به کاهش گوگرد گازوئیل و افزایش عدد اکتان بنزین تولید داخل خواهد شد، تصریح کرد: با بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت امام شازند و آبادان امکان تولید گازوئیل با استاندارد یورو 4 و 5 فراهم می شود.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اعلام اینکه همزمان با تولید گازوئیل کم گوگرد در پالایشگاه‌های داخلی تا اسفند ماه سالجاری امکان تامین سوخت خودروهای پایه گازوئیل سوز هم فراهم می شود، بیان کرد: در صورت تولید خودروهای پایه گازوئیل سوز توسط کارخانجات خودروساز شرایط برای ورود گازوئیل به سبد سوخت خودروها فراهم می شود.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت با تاکید بر اینکه با ورود گازوئیل و افزایش سهم سی.ان.جی در سبد سوخت سهم بنزین کاهش می یابد، اظهارداشت: پیش بینی می کنیم با افزایش سهم سایر حاملهای انرژی و کاهش سهم بنزین، سهم استراتژیک این فرآورده نفتی در سبد سوخت کاهش یابد.

محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت روز گذشته با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان بندی وزارت نفت باید تا پایان سال آینده 80 درصد فرآورده های نفتی از استاندارد یورو 4 و 5 اروپا برخوردار شوند، گفته بود: قرار بود در سالجاری 10 میلیون لیتر گازوئیل با استاندارد یورو 4 توسط وزارت نفت عرضه شود.

معاون وزیر نفت در ادامه گفتگو با مهر از کاهش مصرف بنزین ایران همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد و افزود: از ابتدای سالجاری هم با افزایش تعداد جایگاه‌های سی.ان.جی مصرف این فرآورده نفتی از روندی کاهشی برخوردار بوده است.

ضیغمی در پایان با اشاره به تکمیل ذخیره سازی سوخت مایع زمستانی در مخازن نیروگاه‌ها و صنایع، خاطر نشان کرد: وزارت نفت برای تامین سوخت مورد نیاز تمامی صنایع، نیروگاه‌ها و کارخانجات در فصل زمستان آمادگی کامل دارد.