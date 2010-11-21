رای دادگاه جنایت سعادت آباد تا پایان هفته اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، قاضی نورالله عزیزمحمدی به جریحه دار شدن احساسات و عواطف عمومی به دلیل تماشای فیلم این حادثه اشاره کرد و از مردم خواست تا در مواقع بروز حوادث مشابه جنایت سعادت آباد به نحوی که خود آسیب نبینند، دخالت کنند تا از عواقب وخیم آنان جلوگیری شود.

این مقام قضایی تصریح کرد: مردم در مواقع مشابه حادثه یادشده وظیفه قانونی برای دخالت ندارند اما از نظر اخلاقی وظیفه دارند که نهایت تلاش خود را برای کاهش اثرات این وقایع به کار گیرند.

عزیز محمدی با یادآوری اینکه با تماشای فیلم این جنایت مشخص می شود که مردم می خواهند دخالت کنند اما از قاتل می ترسند و اقدامی انجام نمی دهند گفت این فیلم بسیاری از واقعیتها را روشن کرده است.

قاضی شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران تاکید کرد: نباید از فیلمهای اینچنینی برای ضربه زدن به نظام استفاده کرد.

وی با انتقاد از رفتار پلیس حاضر در این حادثه گفت: نیروی انتظامی باید تمهیداتی همانند تیراندازی هوایی یا شلیک به پاهای قاتل را در دستور کار قرار می داد تا از عمق جنایت کاسته می شد.

عزیز محمدی در پاسخ به انتقاداتی که اعلام شده بود اگر مقتول زودتر به بیمارستان می رسید زنده می ماند گفت: پزشکی قانونی به صراحت این مطلب را رد کرده و گفته ضربات وارد شده به حدی کاری بوده که حتی اگر مقتول را زودتر به بیمارستان می رساندند تاثیری در مرگ وی نداشت.

قاضی رسیدگی به پرونده جنایت سعادت آباد تهران افزود: صدور حکم در حیطه اختیارات دادگاه بوده اما مکان و زمان اجرای آن در صلاحیت دادستانی تهران است، این مرجع قضایی است که تصمیم می گیرد آیا حکم را در محل حادثه اجرا کنند یا خیر.

عزیر محمدی در مورد نقش "سعیده" معروف به کیمیا در این حادثه گفت: این زن با وجود داشتن شوهر با قاتل ارتباط کاری یا دوستی داشت که پس از آن از شوهرش طلاق می گیرد و هر چند نمی توان گفت در ارتکاب این قتل تاثیر مستقیمی داشته اما بی تاثیر هم نبوده است.