ایجاد زنجیره ای مدارس هوشمند/ مدارس هوشمند تا سال 96 در کل کشور

به گزارش خبرنگار مهر، طرح راه اندازی مدارس هوشمند یا Smart School اولین بار در کشور مالزی به اجرا درآمد و قرار شد تا سال 2020 تمامی مدارس این کشور به صورت هوشمند اداره شوند اما در کشور ما این طرح از سال 86 و با راه اندازی اولین مدرسه هوشمند در مقطع ابتدایی اجریی شد. اگرچه تعدادی مدرسه آن هم در مقطع دبیرستان در تهران طرح کلاس هوشمند را به صورت پایلوت اجرا کرده اند و حتی آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات طی تفاهمنامه ای طرح اتصال 50 هزار مدرسه به شبکه رشد را در قالب طرح مدارس هوشمند کلید زدند اما بهره گیری از فناوری های نوین در تمامی سطوح مدارس ابتدایی برای اولین بار در کشور از سوی پیشتازان کامپیوتر ایران و با حمایت های معنوی وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت.

هفته گذشته شعبات جدید نخستین مدرسه هوشمند با ساختار الکترونیکی با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان پژوهش و مدیر توسعه فناوری آموزشی این وزارتخانه افتتاح شد و هم اکنون به غیر از مدارس مقطع ابتدایی دختران و پسران در تهران، نمایندگی این مدارس در شهرهای آمل، کرمان و ساری آغاز به کار کرده است.

نگاه مثبت دولت به هوشمند سازی مدارس

پیمان سلطانی موسس اولین مدرسه هوشمند در کشور با تشریح فرآیند تاسیس مدارس هوشمند و اعلام نقشه راه و مزایای تحصیل دانش آموزان در این مدارس گفت: راه اندازی مدارس هوشمند تنها به ادوات دیجیتالی ختم نمی شود و تمامی نظام آموزشی از جمله محتوای دروس و ارتباط با اولیا و مربیان را شامل می شود.

وی با اشاره به فرهنگ سنتی آموزشی در کشور و نگاه والدین به این مقوله مهمترین مشکل فعلی در ایجاد مدارس هوشمند را مقاومت والدین دانش آموزان با این نوع آموزش عنوان کرد و گفت: فرهنگ سنتی، مقاومت اولیای دانش آموزان را برای برپایی مدارس هوشمند به همراه دارد که پذیرفتن این سبک آموزشی را تا حدی با تاخیر همراه می کند.

سلطانی با اشاره به نگاه مثبت دولت به هوشمند سازی مدارس و حمایت های معنوی وزارتخانه های مرتبط از این طرح خاطرنشان کرد: با وجودی که در مدارس هوشمند، حس بصری دانش آموزان بسیار درگیر خواهد بود تولید محتوای الکترونیکی تمام دروس رسمی آموزشی مهمترین و پرهزینه ترین اقدام انجام شده در این مدارس است.

ایجاد مدارس هوشمند تا سال 96 در کل کشور

عضو هیئت موسس مدارس هوشمند مهمترین وجه تمایز مدارس هوشمند از مدارس سنتی را نگاه مهارت آموزی در کنار آموزش عنوان کرد و گفت: طبق پیش بینی های انجام شده تا سال 96 در تمامی شهرستانهای کشور یک مدرسه هوشمند دخترانه و پسرانه خواهیم داشت.

وی برقراری ارتباط مدارس را از طریق دکل های ارتباطی و با پهنای باند 300 مگابیت در ثانیه عنوان کرد و گفت: با وجود شبکه اینترانت بدون نیاز به اینترنت می توان هر نوع اطلاعاتی اعم از فیلم و تصویر را بین واحدها برقرار کرد.

سلطانی با تاکید بر اینکه مدارس هوشمند پیشتازان کامپیوتر ایران تلفیقی از دو نمونه مدرسه هوشمند با کاربرد نرم افزارهای چندرسانه ای و سیستم مدیریتی هوشمند است اضافه کرد: این مدارس می تواند الگویی برای ایجاد مدارس هوشمند از سوی آموزش و پرورش باشد و حتی وزارت آموزش و پرورش درصدد است تا مدارس دولتی را در کنار مدارس خصوصی به این سمت سوق دهد.

300 میلیون تومان هزینه ایجاد یک مدرسه هوشمند

موسس اولین مدرسه هوشمند در کشور هزینه راه اندازی هر مدرسه را 300 میلیون تومان عنوان کرد و گفت: شهریه هر دانش آموز برای استفاده از مدارس هوشمند در تهران حدود یک میلیون و 600 هزارتومان در نظر گرفته شده است. همچنین ظرفیت هر واحد درسی حدود 100 نفر است و کلاس های مدارس هوشمند نیز حدود 20 نفر ظرفیت دارد.

وی با بیان اینکه در صورت حمایت دولت، مدارس هوشمند در مقاطع راهنمایی و دبیرستان و حتی دانشگاه پیاده سازی می شود، ادامه داد: به والدین دانش آموزان مقطع ابتدایی قول داده شده است که این دانش آموزان در مقاطع دیگر تحصیلی نیز از این سیستم الکترونیکی بهره ببرند.

سلطانی از وجود کتابخانه الکترونیکی، سایت کامپیوتر و آزمون الکترونیکی و آزمایشگاه به عنوان امکانات آموزشی مدارس هوشمند نام برد و ادامه داد: در این مدارس سعی شده است که ساختار مدرسه به صورت هوشمند و الکترونیکی اداره شود.

وی بر انعطاف پذیری زیاد آموزش الکترونیکی، محیط یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی، امکان به اشتراک گذاشتن منابع آموزشی از طریق اینترنت و افزایش یادگیری نسبت به آموزش سنتی به عنوان مدل مفهومی ایجاد مدارس هوشمند تاکید کرد.

نقش فناوری اطلاعات در آموزش مطالب درسی

به گزارش مهر، شکی نیست که امروزه دانش و اطلاعات، شاه کلید دستیابی به بهره وری، رقابت، ثروت و رفاه است و به همین دلیل کشورها برای توسعه سرمایه انسانی بر روی راهبردهای افزایش دسترسی به آموزش با کیفیت بهتر متمرکز شده اند. هم اکنون نیاز به همگام شدن با تحولات و دستاوردهای فناوری و علوم بشری به یک نیاز ضروری برای آموزش و پرورش تبدیل شده تا بتوان پا به پای دیگر کشورها در این عرصه حرکت کرد.

پژوهشگران معتقدند که استفاده از ابزارهای دیجیتالی همچون کامپیوتر می تواند به درک کودک از خود و جامعه پذیری وی کمک کند به نحوی که استفاده از شبکه کامپیوتری در مدارس منجر به تسهیل تعاملات گروهی، همکاری و شکل گیری روابط اجتماعی شده است. به همین دلیل یکی از مباحثی که مدافعان توسعه فناوری اطلاعات در آموزش و پرورش مطرح می کنند آن است که از این طریق می توان فرصتهای برابر آموزشی را برای طبقات مختلف جامعه به ویژه طبقات محروم فراهم آورد.

باید گفت در مدرسه ای که مبتنی بر فناوری اطلاعات است نگاه تعلیم و تربیت در آن تغییر می یابد و دیگر معلم به عنوان آموزش دهنده و دانش آموزان به عنوان یادگیرنده های صرف نخواهند بود بلکه محتوای آموزشی به گونه ای طراحی و تدوین می شود که هر فرد با توجه به توانمندیهایی که دارد بتواند از محتوای آموزشی بهره مند شود.

در مدارس هوشمند تمامی فعالیتهای دانش آموزان از زمان ورود تا خروج ثبت می شود و تمامی کلاسها مجهز به تخته هوشمند و کامپیوترهای مولتی مدیا با قابلیت اتصال به دیتا پروژکتور هستند. همچنین نرم افزار جامع مدرسه هوشمند این امکان را به دانش آموزان می دهد که به تمامی جلسات ذخیره شده در کلاس بر روی شبکه و از طریق اینترنت در منازل خود دسترسی داشته باشند و برنامه آموزش کلاس خود را با یک روز تاخیر در منزل مشاهده کنند.