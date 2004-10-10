لمان انتظار چنين شب سختي را نداشت

به گزارش خبرنگار "مهر" سايت اسپورتينگ لايف در خصوص عملكرد دروازه بان آرسنالي تيم ملي آلمان در بازي مقابل ايران گزارش داد: لمان از اينكه بازيكنان ايراني اينچنين با اعتماد به نفس به سمت دروازه آلمان حمله مي كردند متعجب شده بود. دروازه بان 34 ساله تيم ملي آلمان در واپسين دقايق نيمه اول توپ علي كريمي كه از تله آفسايد مدافعان آلمان فراركرده بود را با يك واكنش عالي مهاركرد تا بازي به تساوي نكشد. اوپيش ازاين ضربه سروحيد هاشميان را با نوك انگشتان خود به كرنر فرستاده بود و پس ازآن هم شوت ازراه دورجواد نكونام را مهاركرد. لمان 8 دقيقه مانده به پايان مسابقه هم ضربه سرمحمد علوي را مهاركرد.

گفتني است مسابقه دوستانه تيم هاي ملي ايران و آلمان با گل هاي فابين ارنست و توماس برادريچ با حساب دو بر صفر به سود تيم ميهمان به پايان رسيد.

