مانور سراسری برف روبی در شمال تهران اجرا می شود

به گزارش خبرگزای مهر، محمد هادی امرالهی معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری این منطقه، با اعلاماینخبر اظهار داشت: اداره برف روبی و کنترل معابر شهرداری منطقه یک این مانور را روز دوشنبه اول آذرماه با هدف شناسایی معابر و نقاط بحرانی به هنگام بارش برف در بلوار ارتش اجرا می‌کند.

وی تجهیزات و ماشین‌آلاتی را که در این مانور آزمایش و کنترل می شوند، برشمرد و گفت: 150 نفر نیروی انسانی، 400 دستگاه ماشین‌آلات سنگین و سبک و خودروهای مخصوص پخش شن مخصوص و محلول ضدیخ تحت نظارت این اداره، در این مانور به کار گرفته می‌شوند تا ضمن شناخت نقاط ضعف، توانمندی‌های خود را به منظور آمادگی و کنترل تجهیزات، افزایش دهند.

امرالهی از استقرار 13 سایت به منظور پخش شن مخصوص و محلول ضدیخ در سطح منطقه خبر داد و تصریح کرد: 10 سایت ثابت در نواحی دهگانه منطقه و سه سایت در تقاطع بزرگراه شهید مدرس- شهید چمران، بلوار شهید کاوه و بزرگراه شهید سرلشگر بابایی در نظر گرفته شده که با توجه به بافت جغرافیایی نواحی و مناطق کوهستانی امکانات متفاوتی را ارئه می‌کنند.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک، همچنین با اعلام برگزاری مانور دیگری در نواحی دهگانه منطقه یک، افزود: روز سه‌شنبه دوم آذرماه نیز نواحی دهگانه، با هدف شناسایی معابر و محل استقرار مخازن و میزان شن مخصوص مورد نیاز مانور را تحت نظارت اداره برف‌روبی و کنترل معابر این منطقه اجرا می‌کند.