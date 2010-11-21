  1. استانها
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۱۹

موسی‌پور:

67 درصد زندانیان قم از مجرمان موادمخدر هستند

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم اکثریت زندانیان قم را مربوط به مجرمان مواد مخدر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سخنانی اظهار داشت: اعتیاد یک معضل ویرانگر و بلای خانمان‌سوز است که زندگی انسانی را در همه جوامع تهدید می‌کند.

وی افزود: بخش قابل توجهی از جرائم توسط معتادان و مرتبطان با مواد مخدر انجام می‌شود و در استان قم حدود 67 درصد از زندانیان مجرمین مواد مخدر هستند و اکثر مجرمین دیگر نیز به نوعی با مواد مخدر در ارتباط هستند.

استاندار قم فروپاشی خانواده‌ها، از بین رفتن استعدادها، رواج فساد و تباهی و ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی را از آثار این پدیده استعماری دانست و تأکید کرد: راه مقابله اساسی با اعتیاد فعالیتهای پیشگیرانه و فراگیر شدن مبارزه در همه لایه‌های اجتماعی است و این امر باید اولویت تمام دستگاه‌های اجرایی به ویژه دستگاه‌های فرهنگی استان باشد.

وی افزود: برنامه‌های فرهنگی و آموزشی پیشگیرانه باید بیانگر عمق فاجعه اعتیاد و عواقب شوم مصرف مواد مخدر بوده و احساس انزجار و تنفر از این مواد را تقویت کند.

موسی‌پور از گسترش مغازه‌های فروش دخانیات انتقاد کرد و گفت: وجود فروشگاه‌های عرضه مواد دخانی قبح این عمل را از بین برده و زمینه مصرف آن را فراهم می‌سازد.
 

