67 درصد زندانیان قم از مجرمان موادمخدر هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور عصر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در سخنانی اظهار داشت: اعتیاد یک معضل ویرانگر و بلای خانمانسوز است که زندگی انسانی را در همه جوامع تهدید میکند.
وی افزود: بخش قابل توجهی از جرائم توسط معتادان و مرتبطان با مواد مخدر انجام میشود و در استان قم حدود 67 درصد از زندانیان مجرمین مواد مخدر هستند و اکثر مجرمین دیگر نیز به نوعی با مواد مخدر در ارتباط هستند.
استاندار قم فروپاشی خانوادهها، از بین رفتن استعدادها، رواج فساد و تباهی و ناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی را از آثار این پدیده استعماری دانست و تأکید کرد: راه مقابله اساسی با اعتیاد فعالیتهای پیشگیرانه و فراگیر شدن مبارزه در همه لایههای اجتماعی است و این امر باید اولویت تمام دستگاههای اجرایی به ویژه دستگاههای فرهنگی استان باشد.
وی افزود: برنامههای فرهنگی و آموزشی پیشگیرانه باید بیانگر عمق فاجعه اعتیاد و عواقب شوم مصرف مواد مخدر بوده و احساس انزجار و تنفر از این مواد را تقویت کند.
موسیپور از گسترش مغازههای فروش دخانیات انتقاد کرد و گفت: وجود فروشگاههای عرضه مواد دخانی قبح این عمل را از بین برده و زمینه مصرف آن را فراهم میسازد.
