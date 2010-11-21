چهار میلیون نفر در فارس مشمول دریافت یارانه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد حسین مبشری عصر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در استان فارس نیز زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها فراهم شده و در اولین گام حدود یک میلیون نفر اقدام به افتتاح حساب برای واریز یارانه ها کرده که با احتساب هر خانوار چهار نفر، حدود چهار میلیون نفر مشمول دریافت یارانه می شوند.

وی ادامه داد: حدود 15 درصد از مجموع یک میلیون حساب افتتاح شده ناموفق بوده که دلیل آن نیز اعلام شماره حساب قدیمی در زمان ثبت شماره حساب جدید بوده و در برخی حسابها نیز مشکل هویتی یا قضایی وجود داشته است.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی فارس تصریح کرد: در مرحله اول یارانه ها به حساب سرپرست خانوارهای تا جمعیت شش نفر واریز می شود و آن گروه از خانوارهایی که تعداد آنها چهار نفر بوده اما تنها به تعداد دو یا سه نفر آنها یارانه ها واریز شده است مشخصات اعلام شده آنها دارای اشکال بوده که در مرحله اصلاح اطلاعات باید نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

مبشری یادآور شد: سامانه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوار نیز از اول آذرماه فعال می‌شود و خانوارها می‌توانند از طریق سایتyaraneh.amar.org.ir اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند.

وی با بیان اینکه زوج های جدید نیز باید اطلاعات جدید خود را ثبت کنند، افزود: افرادی که به تازگی ازدواج کرده و تشکیل خانواده داده اند حتما باید پیش از ورود اطلاعات جدید اطلاعات قبلی خود را که در خانوار پدری ثبت شده است، حذف کنند.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی فارس تاکید کرد: ستادی نیز با حضور کارشناسان دستگاهها و ارگانهای مرتبط با هدفمندی یارانه ها در سازمان اقتصاد و دارایی فارس راه اندازی شده که مردم می توانند از طریق شماره تلفن 5 - 2236001 که از ساعت هشت صبح تا 22 شب آماده پاسخگویی است، سوالات خود را مطرح کنند.