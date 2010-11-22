انتشار نام 200 نظامی جنایتکار صهیونیست/ افزایش مخالفان اسرائیل در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زوددویچه سایتونگ چاپ آلمان، اینترنت به میدان جدیدی برای مبارزه مخالفان اشغالگری با رژیم صهیونیستی تبدیل شده است.

در جدیدترین اقدام ضد صهیونیستی گروهی از مخالفان جنایتهای اسرائیل در سرزمینهای اشغالی با انتشار اسامی بیش از 200 نظامی اسرائیلی خواستار دستگیری و محاکمه این افراد به عنوان عاملان جنایت علیه بشریت شدند.

بر این اساس این نظامیان که در حمله 22 روزه صهیونیستها به نوارغزه با عنوان "سرب مذاب" حضور داشته اند با جزئیات دقیقی نظیر نام، محل تولد، محل خدمت، درجه نظامی و در برخی موارد عکس و آدرس به کاربران اینترنت معرفی شده اند.

دست اندرکاران این سایت با معرفی این نظامیان بعنوان جنایتکاران جنگی اعلام کرده اند که این اقدام تنها یک نقطه آغاز است و افراد دیگری نیز به فهرست مذکور اضافه خواهند شد. در بخشی از نوشته ای که در ابتدای این فهرست گنجانده شده آمده است: این افراد نه تنها به یک رژیم قاتل خدمت کرده اند، بلکه دیگران را نیز برای انجام این کار ترغیب نموده اند.

در این فهرست اسامی بلندپایه ترین نظامیان اسرائیلی از جمله "گابی اشکنازی" رئیس ستاد مشترک تا نظامیان عادی به چشم می خورد. این افراد مسئول کشته شدن حدود هزار و 400 مرد، زن و کودک فلسطینی در جنگ غزه معرفی شده اند.

این در حالی است که انتشار این فهرست خشم مقامهای سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی را بدنبال داشته است. در همین رابطه شماری از نمایندگان کنیست این رژیم از دولت صهیونیستی خواسته اند که عاملان این افشاگری را شناسایی کرده و مجازات کند.