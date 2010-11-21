700 کانون فرهنگی هنری در مساجد فارس راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور روشن ضمیر در جمع ائمه جماعات و روحانیون اعزامی استان فارس به دوره آموزشی سفیران آسمانی در شهر مقدس قم افزود: از سال 87 توسعه کمی و کیفی کانونهای مساجد با اجرای نشستهایی با حضور ائمه جمعه، فرمانداران، بخشداران، دهداران، روسای هیئت امنا و ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران کانونهای مساجد در دستور کار دبیرخانه قرار گرفته است.



وی ادامه داد: به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای فرهنگی مساجد دوره های آموزشی در جوار مسجد جمکران قم برگزار می شود که استانهای فارس، یزد، قم و هرمزگان در این دوره ها شرکت می کنند.

روشن ضمیر ایجاد زمینه های تعامل ائمه جماعات کشور با یکدیگر و با محوریت اطلاع از فعالیتها و اقدامات ائمه جماعات مساجد مختلف را از دیگر اهداف دوره آموزشی ائمه جماعات در قم برشمرد.

مسئول دبیر خانه کانون فرهنگی هنری مساجد فارس تاکید کرد: این دبیرخانه در سومین سال پیاپی از سال 87 با همکاری سازمان آموزش و پرورش استان تلاش کرده تا با اجرای گسترده طرح "از مدرسه تا مسجد" کانونها پل ارتباطی بین نسل نوجوان و جوان جامعه با مساجد باشد.

وی ادامه داد: با انعقاد تفاهم نامه بین این دبیرخانه و آموزش و پرورش استان این طرح به چهار هزار و 800 مدرسه راهنمایی و دبیرستان فارس ابلاغ شد تا مدیران مدارس بتوانند دانش آموزان مستعد در رشته های قرآنی، ادبی، هنری، ورزشی و سایر رشته ها را به رابطین از مدرسه تا مسجد معرفی کنند.



بیش از 80 نفر از ائمه جماعات کانون های فرهنگی هنری مساجد فارس در دوره های آموزشی سفیران آسمانی شرکت می کنند.