برنامه های سفر رئیس جمهور به زنجان تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران از حضور هیئت دولت در روز سه شنبه در استان زنجان خبر داد و گفت: رئیس جمهور ساعت 9 صبح روز سه شنبه وارد فرودگاه شهر زنجان خواهند شد و مردم زنجان میزبان رئیس جمهور و هیئت دولت خواهند بود.

وی با بیان اینکه استان زنجان از هر جهت آماده سفر هیئت دولت به زنجان است، گفت: مراسم استقبال مردمی 9 صبح روز سه شنبه و سخنرانی رئیس جمهور ساعت 10و 30 دقیقه خواهد بود.

وی استقبال از رئیس جمهور و دیدار مردمی وی را مهم ترین برنامه روز سه شنبه دانست و گفت: مسیر استقبال مردم از رئیس جمهور از میدان جهاد آغاز و با گذر از بلوار استقلال، سبزه میدان و چهار راه انقلاب در سالن کارگران مجموعه ورزشی انقلاب خواهد بود.

استاندار زنجان، برنامه های روز اول سفر را دیدار عمومی رئیس جمهور با مردم در سالن کارگران، جلسه کارگروه فرهنگ و هنر، جلسه اعضای هیئت دولت، دیدار با خانواده شهدا و گفتگوی زنده در صدا و سیمای مرکز زنجان عنوان کرد.

رئوفی نژاد افزود: دیدار رئیس جمهور با مدیران اجرایی استان، دیدار با منتخبین استان و مصاحبه مطبوعاتی پایان سفر از برنامه های روز دوم یعنی چهارشنبه است.

وی یادآور شد: در ادامه دور سوم سفرهای استانی و همزمان با هفتاد و نهمین سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان زنجان، هفت عضو کابینه به شهرها و مناطق مختلف این استان سفر می‌کنند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه استان زنجان از هر جهت آماده سفر هیئت دولت به زنجان است، یادآور شد: این سفر هفتاد و نهمین سفر هیئت دولت به استانها و سومین سفر هیئت دولت به استان زنجان است.

بیش از 80 درصد مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان زنجان محقق شده است

استاندار زنجان با بیان اینکه مقدمات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان زنجان از ابتدای سالجاری پیگیری و انجام شده است، اظهار داشت: ستادی برای بحث و بررسی و احصای نیازهای استان در بخش های مختلف و در چار چوب مصوبات پیشنهادی دور سوم سفر تشکیل شد و این اولین اقدام در راستای سفر سوم بود.

رئوفی نژاد تحقق مصوبات دور دوم را از دیگر شرایط حضور رئیس جمهور و هیئت دولت عنوان کرد و افزود: تا کنون بیش از 80 درصد مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان زنجان محقق شده است.

وی ادامه داد: در گام آخر تقریبا حداکثر مصوبات پیشنهادی استان زنجان در نهاد ریاست جمهوری طی جلسه ای با حضور هیئت وزیران، بررسی کارشناسی و قطعی شد.

استاندار زنجان افزود: علاوه بر مصوبات نهایی شده در نهاد ریاست جمهوری، مصوباتی نیز در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت تصویب خواهد شد.

حضور وزیران کابینه در هفت شهرستان استان زنجان

رئوفی نژاد از حضور وزیر کشور در شهر زنجان، وزیر صنایع و معادن در شهرستان ابهر و وزیر نفت در شهرستان خدابنده خبر داد و افزود: وزیر کشاورزی در شهرستان طارم، وزیر تعاون در شهرستان خرمدره، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ماهنشان و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در شهرستان ایجرود حضور می یابند.

وی از حضور وزرای معین در شهرستان ها خبر داد و گفت: بر اساس ماده 27 قانون که پیش از دور اول سفرهای استانی رئیس جمهور تصویب شد، اختیارات رئیس جمهور به وزیران و نمایندگان رئیس جمهور تفویض شد و تمام تصمیماتی که توسط آنان اتخاذ شود به منزله مصوبه هیئت دولت بوده و اجرایی می شود.

استاندار زنجان اظهار داشت: وزیران معین شده با حضور در هر شهرستان یک دیدار مردمی و بهره برداری از پروژه ها را خواهند داشت و سپس با تشکیل جلسه شورای اداری شهرستان به بررسی مصوبات دور اول و دوم و وضعیت آن شهرستان می پردازند.