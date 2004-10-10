دفاتر مشاوره دانشجويي در دانشگاه جامع علمي كاربردي آغاز به كار كردند

مهندس مرتضي تشكري در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: دانشگاه جامع علمي كاربردي 400 مركز آموزشي در سراسر كشور دارد كه بيش از 100 هزار دانشجو در اين مراكز آموزشي مشغول به تحصيل هستند. براي اولين بار دفاتر مشاوره دانشجويي در مراكز آموزشي كه بيش از 100 نفر دانشجو دارند افتتاح شد. اين دفاتر مشاوره به صورت تمام وقت خواهند بود.

وي تصريح كرد: همچنين در مراكز آموزشي كه جمعيت دانشجويي كمتر از 100 نفر هستند دفاتر مشاوره به صورت پاره وقت در خدمت دانشجويان هستند.

معاون دانشجويي دانشگاه علمي كاربردي در ادامه به برگزاري جشنواره خلاقيت ، نوآوري و كارآفريني در دانشگاه جامع علمي كاربردي اشاره كرد و افزود: هدف از اين جشنواره كه براي دانشجويان دانشگاه هاي تهران برگزار مي شود، فرهنگ سازي و ترويج فرهنگ كارآفريني و آموزش عمومي كارآفريني است. اين اولين اقدام سازمان يافته وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در حطيه فعاليت هاي دانشجويي و فرهنگي با موضوع كارآفريني است.