ایران با روند کنونی مصرف برق واردکننده انرژی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علیرضا احمد یزدی در حاشیه برگزاری همایش آثار اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در صنعت برق در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: متاسفانه دسترسی آسان و ارزان بودن انرژی موجب شده است تا مصرف انرژی در کشور ما افزایش بی رویه ای داشته باشد.

وی گفت: 20 میبلیون مشترک خانگی در کشور داریم که سهم مصرف انرِژِی الکتریکی مربوط به مشترکان خانگی 32.2 درصد است که این سهم مصرف به میزان متوسط جمعیت بین سه تا 3.5 برابر مصرف مشترکان خانگی در جهان است.

یزدی با بیان این مطلب که دولت هشتاد درصد بهای برق مصرفی را به صورت یارانه به خانوارها پرداخت می کند تصریح کرد: قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژِی برق 83 تومان است و این در حالی است که دولت برای همین میزان مصرف فقط 16 تومان از مشترکان دریافت می کند.

مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت مادرتخصصی توانیر بهترین راهکار برای کاهش مصرف انرژی را هدفمند کردن یارانه ها دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این قانون پیش بینی می شود سالانه بین 15 تا 20 درصد رشد مصرف انرژی در کشور کاهش پیدا کند.

احمد یزدی همچنین یادآورشد: 25 درصد از انرژی تولید شده در کشور سهم تامین روشنایی می شود که این آمار در دنیا در حدود 10 درصد است که متوسط مصرف کشور 15 درصد متوسط مصرف دنیا است.

وی بهینه شدن مصرف و مشارکت مردم در پیاده شدن فرهنگ صحیح مصرف در همه زمینه ها بویژه بخش انرژی الکتریکی را ضروری خواند و خواستار همکاری مردم در اجرای این طرح مهم اقتصادی در کشور شد.