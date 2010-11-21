تاکید طالبان بر خروج سریع ناتو از افغانستان/ 6 کشته در حمله آمریکا به پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طالبان افغانستان تعیین سال 2014 برای خروج نیروهای ناتو از این کشور را "غیرمنطقی" خوانده و اعلام کرد نیروهای خارجی برای جلوگیری از خونریزی بیشتر باید هر چه زودتر خاک افغانستان را ترک کنند.

در بیانیه شبه نظامیان افغانستان که امروز یکشنبه و در پاسخ به توافق روز گذشته سران ناتو برای خروج از این کشور طی چهار سال آینده منتشر شد آمده است: تعلل در خروج نیروهای خارجی تنها به افزایش جنگ و حوادث غمبار می انجامد.

"باراک اوباما" که قرار است راهبرد آمریکا در جنگ افغانستان را در ماه آینده مورد بازنگری قرار دهد، از خروج تدریجی نظامیان آمریکایی از این کشور از جولای 2011 خبر داده است. سران ناتو در دومین روز نشست خود در لیسبون با تعیین سال 2014 به عنوان سررسید خروج نظامیان خارجی از افغانستان موافقت کردند.

بر اساس این توافق از سال آینده میلادی کار انتقال کنترل امنیت این کشور به نیروهای دولتی افغان آغاز می شود. این توافقنامه به امضای "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو و "حامد کرزای" رئیس جمهوری افغانستان رسیده است.

آسوشیتدپرس نیز گزارش داد که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی به مرز پاکستان 6 نفر کشته شدند. این حمله که به منطقه قبیله نشین در وزیرستان شمالی و در نزدیکی مرز افغانستان صورت گرفته منجر به کشته شدن 4 شبه نظامی و 2 شهروند غیرنظامی پاکستان شده است.

همچنین در حمله مذکور که بخشی از طرح دولت اوباما برای گسترش حملات هوایی به مواضع طالبان در داخل خاک پاکستان ارزیابی می شود، دو خانه در روستای خدی در 15 کیلومتری شرق میرانشاه منهدم شده است.

بر اساس راهبرد جدید، هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی برای هدف قرار دادن مواضع احتمالی طالبان وارد خاک این کشور می شوند. شهر کویته پاکستان از جمله مناطقی است که در دستور کار ارتش آمریکا برای این حملات قرار دارد.