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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۰:۲۰

سفير ايران در استكهلم استوارنامه خود را به وزير امور خارجه سوئد تقديم كرد

حسن قشقاوى سفير جمهورى اسلامى ايران در سوئد در ديدار با خانم "فرايوالدز" وزير امور خارجه اين كشور ، رونوشت استوارنامه خود را به وى تقديم كرد.

به گزارش سرويس سياسي مهر ، وزير خارجه سوئد دراين ديدار با اشاره به رابطه سياسى يكصد ساله دوكشور بر ضرورت تعميق مناسبات همه جانبه و توازن رابطه در بخشهاى مختلف سياسى، علمى ، اقتصادى و فرهنگى تاكيد كرد.

وى افزود : سوئد بعنوان عضو فعال اتحاديه اروپا در چارچوب اين اتحاديه نيز خواستار گسترش رابطه و افزايش تبادل نظر بين دو كشور است .

سفير جمهورى اسلامى ايران در استكهلم نيزدراين ديداربا اشاره به رابطه تجارى يك و نيم ميليارد  دلارى ايران با  سوئد و روند روز افزون روابط دوجانبه درزمينه هاى مختلف ، اظهارداشت : ايران بيست و دومين شريك تجارى سوئد درجهان و اولين شريك تجارى اين كشور در خاورميانه بوده و وجود يكصد هزارجمعيت ايرانى در سوئد مي تواند عامل سازنده اى براى گسترش روابط باشد. 

کد مطلب 119600

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