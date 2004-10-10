سفير ايران در استكهلم استوارنامه خود را به وزير امور خارجه سوئد تقديم كرد

به گزارش سرويس سياسي مهر ، وزير خارجه سوئد دراين ديدار با اشاره به رابطه سياسى يكصد ساله دوكشور بر ضرورت تعميق مناسبات همه جانبه و توازن رابطه در بخشهاى مختلف سياسى، علمى ، اقتصادى و فرهنگى تاكيد كرد.



وى افزود : سوئد بعنوان عضو فعال اتحاديه اروپا در چارچوب اين اتحاديه نيز خواستار گسترش رابطه و افزايش تبادل نظر بين دو كشور است .



سفير جمهورى اسلامى ايران در استكهلم نيزدراين ديداربا اشاره به رابطه تجارى يك و نيم ميليارد دلارى ايران با سوئد و روند روز افزون روابط دوجانبه درزمينه هاى مختلف ، اظهارداشت : ايران بيست و دومين شريك تجارى سوئد درجهان و اولين شريك تجارى اين كشور در خاورميانه بوده و وجود يكصد هزارجمعيت ايرانى در سوئد مي تواند عامل سازنده اى براى گسترش روابط باشد.