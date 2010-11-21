اینتر شکست خورد/ توقف لاتزیو

به گزارش خبرگزاری مهر، کیه وو امشب با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود اینتر گذشت. پلیسیه (29) و موسکاردلی (82) گل های کیه وو را به ثمر رساندند و برای اینتر ساموئل اتوئو در دقیقه 90 گل زد.

لاتزیو در دیگر دیدار برگزار شده امشب با نتیجه تساوی یک بر یک در زمین پارما متوقف شد. برای پارما هرنان کرسپو در دقیقه 23 گل زد و فلوکاری در دقیقه 45 ، بازی را به تساوی کشید.

یوونتوس هم با دو گل ادواردو (18 - گل به خودی) و کراسیچ (23) میزبان خود جنوآ را شکست داد.

نتایج سایر رقابت های هفته سیزدهم به این شرح است:



* برشا یک - کالیاری 2

* کاتانیا یک - باری صفر

* سسنا یک - پالرمو 2

* لچه 2 - سامپدوریا 3



هفته سیزدهم رقابت های سری آ امشب با برگزاری دیدار تیم های ناپولی - بولونیا به پایان می رسد.

جدول رده بندی:

1- میلان 29 امتیاز

2- لاتزیو 26 امتیاز

3- یوونتوس 23 امتیاز

4- رم 22 امتیاز

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18- برشا 11 امتیاز

19- سسنا 11 امتیاز

20- باری 9 امتیاز