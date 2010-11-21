تمایل به کتابخوانی در قم باید بیشتر نمایان شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی فریدونی غروب یک‌شنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی در قم که با شعار مطالعه، ‌اندیشه و فرزانگی در تالار غدیر کتابخانه امام خامنه‌ای برگزار شد، با اشاره به تقارن آغاز هجدهمین دوره هفته کتاب با ایام عید قربان و همچنین همزمان بودن آن با غدیر خم، بیان داشت: برای نخستین بار در استان قم ستاد هفته کتاب توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برگزار شد که اولین تجربه در قم محسوب می‌شود.



وی در خصوص تعداد دستگاهایی که در ستاد هفته کتاب شرکت و فعالیت داشتند، اظهار داشت: خوشبختانه در این ستاد 20 دستگاه فرهنگی، اجتماعی حضور پیدا کردند که 19دستگاه حضور فعال داشته‌اند.



دبیر ستاد هفته کتاب در خصوص فعالیت این ستاد در استان قم بیان داشت: با توجه به پتانسیل‌هایی که در قم وجود دارد به مناسبت شروع فعالیت این ستاد در استان زنگ کتابخوانی در یکی از مدارس استان به صدا درآمد.



وی همچنین در رابطه با تصمیم گیری‌های حاصل شده از این ستاد اظهار داشت: زنگ انشاء در 250 مدارس استان قم در حال اجرا است که دانش آموزان تراوش‌های ذهنی خود را بروی کاغذی ساده می‌آورند و در پایان به 250 نفر از برگزیدگان جوایزی اهدا خواهد شد و هدف این طرح، کیفی کردن برنامه‌ها و همچنین تبلیغ و ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه و مدارس است.



فریدونی در خصوص فعالیت‌های صورت گرفته در زمینه ترویج و تبلیغ کتاب و کتابخوانی در قم بیان داشت: در شش ماه نخست سال جاری حدود 400 هزار کتاب به صورت امانت داده شده است که این امر بیانگر علاقه و انتظاری است که در جامعه وجود دارد.



وی با اشاره به اینکه هر چقدر پتانسیل در کتابخانه‌ها بیشتر شود به همان میزان نیز جامعه رشد خواهد کرد، اظهار داشت: کتاب و کتابخانه از جمله مقوله‌هایی است که همگان با آن همدل هستند که باید تبلیغ و ترویج شود.



مدیرکل اداره کتابخانه‌های استان قم بیان داشت: هم اکنون استان قم دارای 48 کتابخانه است که 35 هزار نفر در آنها عضو هستند.



وی در خصوص هدف از توسعه کتابخانه‌ها در استان افزود: هدف ایجاد محیط مساعد به منظور دسترسی آسان اقشار جامعه به کتب، کمک به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در زمینه علمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و ایجاد امکانات لازم در جهت استفاده مطلوب از منابع کتابخانه‌ای برای علاقمندان است.



قم در مطالعه کتب غیر درسی رتبه اول کشوری را کسب کرده است



فریدونی در خصوص جایگاه استان قم در مطالعه کتب غیر درسی در سطح کشور اظهار داشت: هم اکنون استان قم در مطالعه کتب غیر درسی از جمله قرآن، ادعیه و روزنامه رتبه اول در کشور را کسب کرده است.



وی با اشاره به مهمترین کارهایی که در مناسب‌سازی فضای کتابخانه‌ها باید صورت بگیرد بیان داشت: بازسازی، تجهیز، ساخت کتابخانه استاندارد و مناسب سازی فضای کتابخانه و همچنین تأمین منابع جدید که از نهاد کتابخانه‌ای کشور تأمین می‌شود از مهمترین کارهایی است که باید برای توسعه کتابخانه‌های استان قم صورت گیرد و زمانی که نهاد کتابخانه شکل بگیرد منابع و تجهیزات را تأمین خواهد کرد.



فریدونی با اشاره به اینکه مناسبت‌های فرهنگی همچون هفته کتاب و کتابخوانی بهانه‌ای است که به جامعه اعلام شود نیازمند مطالعه هستید، اظهار داشت: هم اکنون با توجه اینکه در جهان شاهد تغییراتی در حوزه فرهنگ و اندیشه هستیم باید به این فرصت‌های تبلیغی و اطلاع رسانی اهمیت دهیم بدلیل اینکه کتابداران و کتاب خوانان یکی از صنف‌های ظریف فرهنگی هستند که از این طریق علم و دانش و فرهنگ گسترش می‌یابد.



وی با اشاره به جایگاه والا و نقش مهم کتابداران در گسترش کتابخوانی و آگاه سازی جامعه بیان داشت: کتابداران در جایگاهی قرار دارند که از طریق کتابخانه‌‌ها، منبع انرژی بخش را به جامعه تزریق می‌کنند.



دبیر ستاد هفته کتاب قم ادامه داد: کتاب منبع عظیم انرژی و انرژی بخش است و همچنین کالای است که جنس آن از نوع فرهنگ و چینش کلمات آن گویای نوعی نثر، دقت و نثر است بدلیل اینکه چکیده‌ای از آرمان‌ها و اندیشه‌ها هستند.



وی با اشاره به ارزش و اهمیت کتاب و کتابخوانی بیان داشت: جهان امروز شاهد تغییراتی از جهت بستر فرهنگی است و از این باب می‌توانیم به اندازه‌ای در ایجاد این تغییرات حضور داشته باشیم و کتاب ابزار حضورمان در این عرصه تغییرات در جهان است.



وی ادامه داد: اندیشه اسلامی، دینی کتاب و قرآن، کتاب نبی خاتم با علم و اندیشه، تعقل و تدبیر آمیخته است و این افتخاری برای اندیشه‌ دینی است.



همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی با شعار مطالعه، اندیشه، فرزانگی به مناسیت هفته کتاب و کتابخوانی به مدت هفت روز در تالار غدیر کتابخانه امام خامنه‌ای استان قم برگزار شد که در مراسم پایانی همایش با حضور فرماندار و رئیس فرهنگ و ارشاد استان و همچنین مدیر کل اداره کتاخانه‌های عمومی استان قم از 10 نفر کتابخوان نمونه، 4 نفر کتابدار نمونه و همچنین 5 نفر کتاب و کتابخوان برتر استان قم قدردانی شد.