معاون وزير كشور در گفتگو با مهر: انتخابات مياندوره اي مجلس ، خرداد آينده همزمان در سراسر كشور برگزار مي شود

محمود ميرلوحي درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" تاكيد كرد : طبق تبصره 2و3 ماده 8 قانون انتخابات اصلاحي مصوب 25/8/79 برگزاري انتخابات مياندوره اي در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار همزمان با سراسر كشور درموعد مقرر(16 بهمن امسال) ايرادي ندارد و مي تواند برگزار شود .

كم كم روند رو به سمتي است كه اين انتخابات خرداد ماه سال آينده همزمان در حوزه هاي باقيمانده از جمله بابلسر و فريدونكنار برگزار شود و خبرها حاكيست كه شوراي نگهبان نيز با اين امر مخالفتي ندارد .



ميرلوحي درپاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درباره وضعيت استعفا وانصراف از استعفاي نجف نژاد منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار پس ازتاييد انتخابات اين حوزه انتخابيه گفت : وارد جزئيات نشويد .

وي افزود: وزارت كشور موظف است حد اكثر 7 ماه پس از برگزاري انتخابات مجلس انتخابات مياندوره اي را برگزار كند .ما كار خود را انجام داديم ، طبق قانون وزارت كشور مكلف است تاريخ انتخابات مياندوره اي را به شوراي نگهبان اعلام كند و ما در زمان مقرر گفتيم ، شوراي نگهبان الزامي نمي بيند كه در سير مكاتبات پاسخ ما رابدهد و آن طور كه از قرائن برمي آيد كم كم روند رو به سمتي است كه اين انتخابات خرداد ماه سال آينده همزمان در حوزه هاي باقيمانده از جمله بابلسر و فريدونكنار برگزار شود و خبرها حاكيست كه شوراي نگهبان نيز با اين امر مخالفتي ندارد .مجلس شوراي اسلامي يازدهم شهريور به كليات لايحه دوفوريتي برگزاري همزمان انتخابات مياندوره ‌اي مجلس و رياست جمهوري راي نداد.نمايندگان مخالف اين لايحه معتقدند برگزاري همزمان انتخابات باعث تضييع حق مردم در حوزه‌هايي كه قرار است انتخابات در آنها همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود، خواهد شد زيرا كه اين حوزه ها تا آن زمان بدون نماينده خواهند ماند.حوزه هاي انتخابيه ، بم ، گرمسار، ايرانشهر، قزوين، مرند و جلفا، شيراز و حوزه انتخابيه جنجالي بابلسر و فريدونكنار فعلا در مجلس نماينده ندارند . ميرلوحي درپاسخ به سوال خبرنگار "مهر" درباره وضعيت استعفا وانصراف از استعفاي نجف نژاد منتخب مردم بابلسر و فريدونكنار پس ازتاييد انتخابات اين حوزه انتخابيه گفت : وارد جزئيات نشويد .گفتني است روز شنبه غلامحسين الهام سخنگوي شوراي نگهبان بلاتكليف بودن وضعيت اين حوزه انتخابيه را دليل مخالفت اين شورا با تاريخ پيشنهادي وزارت كشور براي برگزاري انتخابات مياندوره اي ( 16 بهمن ماه ) خواند و برگزاري انتخابات مياندوره اي مجلس هفتم را منوط به تعيين تكليف قانوني اين معضل از سوي مجلس و دولت دانست .سخنگوي شوراي نگهبان اظهارنظر وزارت كشور مبني بر مشابهت انصراف نجف نژاد منتخب بابلسر با اكبر هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس ششم را رد كرد و گفت: نجف نژاد سه روز پس از انصراف دوباره انصراف خود را پس گرفت در حالي كه هاشمي رفسنجاني اين اقدام را انجام نداد و از طرفي براي هاشمي رفسنجاني اعتبارنامه صادر شد اما تا كنون هيچ اعتبارنامه اي براي نجف نژاد از سوي وزارت كشور صادر نشده است.

وي با اعلام اينكه نجف نژاد شكايتي را در اين باره در كميسيون اصل 90 مجلس مطرح كرده است، افزود: از نگاه شوراي نگهبان انتخابات بابلسر و فريدونكنار مورد تاييد است ولي تعيين تكليف انصراف يا استعفا با مجلس است .



با اعلام نتيجه انتخابات مجلس هفتم در حوزه انتخابيه بابلسر و فريدونكنار و ابطال برخي صندوقهاي آرا، درگيري هايي درشهر فريدونكنار بوجود آمد و در پي آن اعلام شد مقداد نجف نژاد به منظور پايان بخشيدن به اين درگيري ها از ورود به مجلس هفتم منصرف شده است .