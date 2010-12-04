توکل حبیب زاده در گفتگو با مهر درباره وضعیت حق الزحمه کاریابیهای بین المللی با تاکید بر اینکه مشکل این کاریابیها در حال حاضر تعرفه ها و حق الزحمه نیست، گفت: در زمینه اعزام نیروی کار به خارج از کشور مسائل دیگری وجود دارد.

قائم مقام وزیر کار و امور اجتماعی در امور بین الملل اظهار داشت: شخص وزیر کار معتقد است برای اعزام نیروی کار به خارج باید بیشتر فعالیتها متوجه اعزام نیروی کار تخصصی و فنی و مهندسی باشد، چون در بخش اعزام نیروی کار ساده ما عملا با وجود کشورهایی مانند عراق، فیلیپین، پاکستان و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا موفقیت و شانسی نخواهیم داشت.

حبیب زاده تصریح کرد: بسیاری از نیروهای کار شاغل کشورهای دیگر (غیر ایرانی) در حال حاضر با یک شرایط غیرقابل قبولی در کشورهای نیروپذیر کار می کنند که آن نوع کار در شان مردم عزیز کشورمان نیست.

راضی به اعزام با هر شرایطی نیستیم

وی ادامه داد: ما راضی نیستیم که نیروی کارمان را با شرایط نامناسب به خارج کشور اعزام کنیم. ما در بحث اعزام نیروی کار به خارج، عمدتا نیروهای ماهر و تکنیسینی را که در بازار کار داخلی موقعیت شغلی مناسبی ندارند را مورد توجه قرار می دهیم؛ بنابراین به دنبال مشاغل تخصصی کشورهای نیروپذیرهستیم.

این مقام مسئول در وزارت کار بیان داشت: فراهم کردن زمینه های اعزام نیروی کار ایرانی به خارج کشور در چارچوب صدور خدمات فنی و مهندسی قابل بررسی است.

به گفته حبیب زاده، طبق آئین نامه ها و دستورالعمل های موجود فقط کاریابیهای خارجی مجاز هستند که به خارج از کشور نیروی کار اعزام کنند و این موضوع قابل پیگیری از سوی پیمانکاران، وزارتخانه ها و دستگاهها نیست.

ممنوعیت اعزام مستقیم نیروی کار به خارج

قائم مقام وزیر کار در امور بین الملل افزود: قوانین موجود در زمینه اعزام نیروی کار به خارج کشور به نحوی نیست که پیمانکاران، دستگاه‌ها و وزارتخانه ها بتوانند راسا برای انجام پروژه های خارجی خود نیروی کار اعزام کنند.

حبیب زاده با تاکید بر این موضوع که من هم تایید می کنم که در حال حاضر در این بخش (جذب نیروی کار ایرانی در پروژه های خارج کشور) آنگونه که باید هماهنگی صورت نمی گیرد، گفت: فراتر از این، در حال حاضر در پروژه های سرمایه گذاری صنعت ساختمان و در بخشهای دیگر صنعتی که از سوی پیمانکاران ایرانی در کشورهای دیگر انجام می شود دغدغه بکارگیری نیروی کار ایرانی وجود ندارد.

وی خاطر نشان کرد: به صورت کلی موضوع اعزام نیروی کار ایرانی برای انجام پروژه های سرمایه گذاری شده ایران در خارج کشور از طریق سازمان سرمایه گذاری خارجی قابل پیگیری است و ما این درخواست را داریم که در پروژه هایی که در خارج از ایران توسط شرکتهای ایرانی انجام می شود، موضوع بکارگیری نیروی کار ایرانی در چارچوب پروژه دیده شود.

این مقام مسئول در وزارت کار و امور اجتماعی افزود: هم اکنون اقدام به اعزام نیروی کار داخلی در پروژه های خارجی از سوی کشورهایی مانند ترکیه و چین و بر اساس سرمایه گذاری‌هایی که انجام می دهند، صورت می گیرد و این یک مطالبه برای آنها است تا بتوانند نیروی کار خود را به کار می گیرند.

به گفته حبیب زاده، هم اکنون این انتظار از دستگاه‌های داخل کشور و همچنین شرکتهای سرمایه گذاری داخلی وجود دارد و ضمن اینکه نیاز است تا برای به کارگیری نیروی کار ایرانی در خارج کشور هماهنگی صورت پذیرد، لازم است تا سرمایه‌گذاران این موضوع را در قالب تفاهم نامه ها و قراردادها نیز ببینند.