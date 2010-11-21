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۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۲۱:۱۴

برگزاری چهارمین کمیته مشورتی ایران و اندونزی در هفته جاری

برگزاری چهارمین کمیته مشورتی ایران و اندونزی در هفته جاری

چهارمین کمیته مشورتی دوجانبه ایران و اندونزی با حضور محمدعلی‎ ‎فتح‌الهی معاون آسیا و اقیانوسیه ‏وزارت امور خارجه ایران در جاکارتا، این هفته آغاز به کار می کند .

به گزارش خبرگزاری مهر،  این کمیته که روز سه شنبه هفته جاری در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور ایران و‎ ‎اندونزی ‏تشکیل می‌شود، ضمن مرور آخرین تحولات دوجانبه، همکاری‌های این دو کشور بزرگ‎ ‎اسلامی در ‏زمینه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین تبادل نظر در خصوص‎ ‎موضوعات مهم ‏منطقه‌ای و جهان اسلام را مورد بررسی قرار می‌دهد‎.

محمدعلی فتح‌الهی همچنین ضمن دیدار با نخبگان و‎ ‎اندیشمندان اندونزی، در مدرسه علوم سیاسی ‏دانشگاه پارامدینه شهر جاکارتا درباره‎ ‎اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تحولات نظام ‏بین‌الملل سخنرانی خواهد کرد‎.

حجم روابط ایران و اندونزی در حال حاضر به یک‎ ‎میلیارد دلار بالغ گردیده که پیش‌بینی می‌شود با اجرای ‏پروژه‌های مشترک بین دو کشور‎ ‎به بیش از 5 میلیارد دلار برسد‎.

کد مطلب 1196012

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