برگزاری چهارمین کمیته مشورتی ایران و اندونزی در هفته جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، این کمیته که روز سه شنبه هفته جاری در سطح معاونان وزرای امور خارجه دو کشور ایران و اندونزی تشکیل میشود، ضمن مرور آخرین تحولات دوجانبه، همکاریهای این دو کشور بزرگ اسلامی در زمینههای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین تبادل نظر در خصوص موضوعات مهم منطقهای و جهان اسلام را مورد بررسی قرار میدهد.
محمدعلی فتحالهی همچنین ضمن دیدار با نخبگان و اندیشمندان اندونزی، در مدرسه علوم سیاسی دانشگاه پارامدینه شهر جاکارتا درباره اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و تحولات نظام بینالملل سخنرانی خواهد کرد.
حجم روابط ایران و اندونزی در حال حاضر به یک میلیارد دلار بالغ گردیده که پیشبینی میشود با اجرای پروژههای مشترک بین دو کشور به بیش از 5 میلیارد دلار برسد.
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