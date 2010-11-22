5+1 بزودی از زورگویی درباره مذاکرات پشیمان خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در گفتگو با شبکه سحر در باکو در پاسخ به این سئوال که راهکار پیشنهادی ایران برای حل مناقشه قفقاز چیست، گفت: ما فکر می کنیم همه مسائل و همه مناقشات از طریق گفتگو و البته با پذیرش عدالت و قانون قابل حل است، ما این مسیر را دنبال می کنیم و اگر هم اعلام کردیم که آمادگی داریم کمک کنیم، باز بر پایه عدالت و منطق و قانون و با روش گفتگوست .

وی ادامه داد: فکر می کنیم کسی که می خواهد برای حل موضع وارد شود، نباید خودش یک موضع مشخص تعصبی از قبل داشته باشد.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که علل مقاومت کشورهای سلطه گر در مقابل نقش آفرینی ایران در این مناقشه و سایر مناقشات چیست ؟ گفت: آنهایی که اسم بردید، بسیاری شان مواضعشان هم در طول تاریخ و هم در معادلات امروز جهان مشخص است ، ما فکر می کنیم که آنها اگر موضوع جدی شود، پای عدالت بایستند، فرمولی دارند که بالاخره در آخرش عدالت در نخواهد آمد. ما دنبال عدالت هستیم. فکر می کنیم کشورهای منطقه باید صدها سال در صلح و دوستی با هم زندگی کنند. نباید هیچ نقطه تاریکی در روابط باقی بماند.

وی با بیان اینکه ما در طول تاریخ و به تجربه دریافتیم که بسیاری از این نیروهای غربی پایبندی به عدالت ندارند، گفت : به همین خاطر ما خیلی همراهی نکردیم با آنها. گرچه، اگر در همین موضوع هم آنها بتوانند عدالت را اجرا کنند و حق را حاکم کنند و مشکل را حل کنند، ما استقبال می کنیم و حمایت می کنیم.

احمدی نژاد در پاسخ به این سئوال که با توجه به اینکه کشورهای منطقه قفقاز شامل آذربایجان، گرجستان و ارمنستان در حوزه تمدنی ایران اسلامی قرار دارند ، نگاه و رویکرد ایران با قفقاز برچه مبنایی قرار دارد؟ گفت: ما فکر می کنیم که همه این منطقه بتوانند در کمال آرامش و دوستی با هم زندگی کنند و بجای اینکه رقیب هم باشند ، کامل کننده و تکامل بخش همدیگر باشند. ما بایدبرای پیشرفت به هم کمک کنیم . دوست هم باشیم و حلقه های ارتباطی را در بخشهای گوناگون تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه منطقه قفقاز از دخالت های بیگانه رنج می برد گفت : اینجا منطقه حساسی است . یک منطقه ارتباطی مهم با منابع و ذخایر انسانی و فرهنگی و مادی فراوان و آنها برای دست اندازی می آیند، اما ما فکر می کنیم با آگاهی و هوشیاری مردم و دولت ها یک روند همگرایی شکل گرفته است . گرچه این آرام است و هنوز نشانه های خیلی قوی بروز نداده است. اما، این همگرایی حتما اتفاق خواهد افتاد.

رئیس جمهور در پاسخ به سئوال دیگری درباره موانع احتمالی در مقابل همگرایی در دریای خزر و تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزر چه بوده است و رویکرد ایران برای تعیین رژیم حقوقی جدید دریای خزرچیست؟ گفت: دریای خزر دریای صلح و دوستی است . باید هم همین طور باشد. هیچ گزینه دیگری وجود ندارد و نمی تواند هم وجود داشته باشد. کشورهای منطقه باید با هم همکاری کنند و دوست باشند و از فرصت دریای خزر به نفع ملت هایشان استفاده کنند. اما به همین نسبت که ظرفیت های فراوانی برای دوستی و منافع مشترک در دریای خزر هست، پیچیدگی های سیاسی و تاریخی فراوانی هم وجود دارد.

وی ادامه داد : بالاخره ما نباید فراموش کنیم که بیش از 20 سال از فروپاشی شوروی نمی گذرد. جغرافیای سیاسی منطقه در حال شکل گرفتن است. طبیعی است که روند همگرایی یک مقدار آرام طی می شود. من فکر می کنم این روند گرچه آرام است، اما با استحکام دارد طی می شود.

احمدی نژاد در ادامه گفت: رژیم حقوقی دریای خزر یکی از موضوعات منطقه است که آرام آرام در حال شکل گیری است. از چند محور شروع شده است. بحثها جلو می رود. من فکر نمی کنم که در نهایت مشکل خاصی یا حادی در این زمینه باقی بماند. به هر حال ما همسایه هستیم باید با هم زندگی کنیم . به این مرز مشترک می رسیم .

وی با اشاره به نشست های پیشین سران کشورهای حاشیه خزر گفت : امیدواریم که تا یکی دو نشست بعد، این حلقه ها تکمیل شود.

رئیس جمهور اسلامی ایران در بخش دیگری از این گفتگو درباره رواج اسلام هراسی توسط صهیونیست ها گفت: آن استعمارگران سابق و برده داران سابق در صد سال اخیر نقابشان را عوض کردند و امروز دموکرات و آزادیخواه و طرفدار حقوق بشر شده اند. اما همان کارهای قبلی را با روشهای جدید و به قول خودشان مدرن ادامه می دهند، بلکه سنگین تر و بیشتر.

وی با بیان ینکه اسلام هراسی ، در واقع همان انسان هراسی است، افزود: آن چیزی که آنها از آن می ترسند، بازیابی هویت انسانی است . در دنیا امروزه یک موج بسیار قوی و عمیق است که انسانها دارند خودشان را پیدا می کنند. این نیست که فقط با اسلام مخالف باشند آنها با مسیحیت هم اگر نقش خودش را خوب ایفا کند مخالفند. کلیمی ها هم اگر کار خودشان را درست و بر اساس تعالیم حضرت موسی (ع) انجام بدهند با آنها هم مخالفند. آنها با هر ارزش الهی و انسانی مخالفند.

احمدی نژاد افزود : موج بیداری و بازیابی هویت انسانی که دارد اتفاق می افتد ، رو به گسترش است و هر روز دامنه ها و امواج آن توفنده تر می شود. آنها خیلی عصبانی هستند و همان روشهای تکراری گذشته را ادامه می دهند اینها در همان صد سال گذشته باقی مانده اند. خیلی اگر خوشبین باشیم در پنجاه سال گذشته درجا زده اند. نمی فهمند در دنیا چه می گذرد. اصلا هم دعوای اسلام و مسیحیت نیست. دعوای خداخواهی با هواپرستی است. دعوای انسان با شیطان است. دعوای انسان با ضد انسان است. آنها آب در هاون می کوبند در یک مسیر سرازی هستند که ترمز بریده اند و بیشتر گاز می دهند تا اینکه به فکر متوقف کردن باشند.

وی تاکید کرد: آنها یک راه دارند و آن هم بازگشت به دامان ملتهاست. بازگشت به حقیقت و عدالت است. اگر برگردند ممکن است فرصتهایی در اختیارشان باشد اما اگر بر نگردند سرنوشت محتوم آنها سقوط قطعی است. سقوط به اعماق دره های حضیض انسانی بدون بازگشت. ما مطلقا نگران این تبلیغات آنها نیستیم. می بینید که گرایش توده های انسانی به حقیقت، توحید، اسلام ناب، به دینداری ، حتی در خود آمریکا و خود اروپا گرایش به اسلام بسیار زیاد است و آنها از این وحشت دارند که توده های مردم در تمام دنیا به سمت دین حرکت می کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که در زمینه مسایل منطقه ای موضوعاتی که ایران برای گفتگو با گروه 1+5 دارد، شامل چه موضوعاتی است؟ گفت: موضع ما معلوم است. ما بسته پیشنهادی مان را به آنها داده ایم و اعلام هم کرده ایم. ما فکر می کنیم مسایل جهان جز با مدیریت عمومی و مشارکت عموم ملت ها و دولت ها و بدون تعهد به قانون و عدالت حل نخواهد شد. این پیشنهاد هم که ما داده ایم، در واقع تاکید بر مشکلات اصلی جامعه بشری و اعلام آمادگی ما برای حل آنها در یک فضای تفاهم، عدالت و احترام است. هر مقدار آنها بپذیرند جلو خواهد رفت. اما اگر با همان اندیشه های کهنه استعماری بخواهند گفتگو کنند، اتفاق خاصی برای آنها نمی افتد. ولی ما چرا؟ ما مسیرمان را ادامه خواهیم داد. با دیگران کار را دنبال خواهیم کرد. ما استقبال می کنیم که آنها عدالت و احترام و کرامت ملتها را بپذیرند. این به نفع آنها هم هست. همه سود می برند.

وی تاکید کرد : موضوع هسته ای ایران یک موضوع حل شده است. ما اعلام هم کرده ایم که در مورد حقوق مسلم خودمان با کسی گفتگو نمی کنیم. مثل استقلال. کسی در مورد استقلال خودش با کسی گفتگو نمی کند. فکر می کنم که به اندازه کافی هم در دنیا این موضوع روشن شده است که آنها از مواضع دوگانه و چندگانه می خواهند برخورد کنند. این هم دیگر برای ما هیچ ارزشی ندارد. کسانی که انبارهایشان پر از بمب اتم است دوستانشان را مسلح می کنند با بمب اتم، تمام جنایات دوستان خودشان را توجیه می کنند، بعد می آیند راجع به ایران که می رسد با یک سری اخبار دروغ.

احمدی نژاد گفت : حدیث ما با اینها مثل این است که به یک نفر می گویند که اثبات کن که سالم هستی. خوب من چطور سلامت خودم را اثبات کنم؟ اگر کسی مریض باشد، خوب به او می گویند اثبات کن که مریضی. می گوید که مثلا سینه ام درد می کند ، سرفه می کنم، تب دارم، ناراحتم. اما اثبات کنیم که سالم هستیم؟ چطور اثبات کنیم که سالمیم؟ اثبات کنیم که مریض نیستیم!؟! کسالتی نداریم! این ظاهرش حرف ساده ای است اما عمق آن، حرف خیلی جاهلانه ای است. حرف خیلی بی ربطی است. چیزی که وجود ندارد ، می گویند آن را اثبات کن. عدم این را که نمی شود اثبات کرد. ما به آنها می گوییم که ما بر اساس قانون کار می کنیم. انحرافی وجود ندارد. می گویند نه، وجود دارد. می گوییم که خوب سندتان چیست؟ می گویند خودتان به ما سند بدهید. این استدلال کسانی است که مدعی منطق و کار درست و قانون هستند. متهم می کنند، می گوییم که خوب سندتان کو؟ می گویند سند را خود شما به ما بدهید! می گوییم ما سندی نداریم. می گویند خوب، پس ایران پنهانکاری می کند. این ، یک منطق خیلی رنگ باخته بی ارزش است که برای ما بطور مطلق هیچ ارزشی ندارد. ما از این عبور کرده ایم.

وی افزود: آنها خیال می کنند با بهانه هسته ای و به ظاهر ترساندن دیگران می توانند به ما فشار بیاورند. اینها متوجه نمی شوند که این موضوع ها اصلا تمام شده است. چه کسی از ایران می ترسد؟ هیچ کس. جز دزدها و غارتگران بین المللی، هیچ کس از ایران نمی ترسد. همه ملتها دوست ایرانند. امیدواریم آنها هم بالاخره از روشهای کهنه استعماری دست بردارند و یک مقدار مزه انسانی را بچشند. بیایند مثل دیگران انسانی زندگی کنند تا شاید آنها هم فرصتی پیدا کنند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که آمریکا و اتحادیه اروپا با میزبانی ترکیه برای گفتگوهای ایران با گروه 1+5 مخالفت کرده اند . به نظر شما علل این مخالفت چیست؟ گفت: حالا باید بررسی کنیم. صحبت کنیم . بالاخره ببینید. این یک اخلاق استکباری است. چیزی که در دستشان نیست. می خواهند بگویند ما هم تعیین می کنیم. چه چیزی را تعیین می کنید؟ تعیین کنید. هزار تا تعیین کنید. برای ما ارزشی ندارد. ما بیشتر به محتوای مذاکرات اهمیت می دهیم و اینکه مذاکرات به نفع ملتها و به نفع جهان باشد و آنها را متقاعد کند که به عدالت و قانون پایبند باشند. البته، ما خیلی علاقه مندیم که در ترکیه و یا در کشور دیگری باشد . به زودی به جایی خواهیم رسید که آنها از این حداقل زورگویی هم پشیمان شوند.

وی درباره احتمال عملی شدن پیشنهاد تشکیل کمیته بین المللی حقیقت یاب برای 11 سپتامبر نیز گفت : ما در این زمینه اصرار داریم. البته اگر نپذیرند معنای خودش را خواهد داشت. بالاخره به بهانه 11 سپتامبر آمده اند منطقه ما را اشغال کرده اند. بیش از یک میلیون انسان کشته شده است. هر روز دارند کشته می شوند. همه معادلات منطقه به هم خورده است. چند صد هزار نیروی نظامی وارد منطقه ما شده است. حیثیت ملتها، حقوق ملتها مخدوش شده است. مردم را در خیابانها می کشند. خانه ها را بر سر مردم خراب می کنند.

احمدی نژاد افزود: این ماجرا باید روشن بشود. ما فکر می کنیم این کمیته حقیقت یاب اگر روشن کند که علت چه بوده است و چه کسانی بوده اند و با اسم مشخص شود، خوب در آن صورت برویم سراغ آنها. در یک دادگاه صالح باید اثبات شود. نه اینکه دولت آمریکا بیاید یک ادعایی بکند و به همه بگویند که باید بپذیرید. خوب اگر این طوری است، پس چراادعای دولتهای دیگر را نپذیریم؟ خوب، همه دولتها ادعا می کنند. آنها را هم بپذیریم! شما چه کسی هستید که می گویید ما هر ادعایی که می کنید ما باید بپذیریم؟ البته ما ناراحتیم از آن حادثه. عده ای کشته شدند . مظلوم و بی جهت. به خاطر مطامع استعماری و استکباری و خودخواهی بعضی ها. ما مصر هستیم. البته این برای دولت آمریکا هم چیز خوبی است. برای ناتو هم چیز خوبی است. اگر معلوم شد که این ادعای اولیه غلط بوده، یک راهی پیدا می شود که اینها هم نیروهایشان را بردارند و آبرومندانه بروند بیرون.

رئیس جمهور درباره ادعای نفوذ ایران در کشوهار همسایه نیز گفت : ایران به دنبال نفوذ در هیچ جای دنیا نیست. این را من به شما به صراحت بگویم. اینها هم اشتباه می کنند. آن چیزی که دارد اتفاق می افتد بیداری است عدالت خواهی است که دارد گسترش پیدا می کند. پاکی است. خداخواهی است. اینها از این می ترسند و اسمش را می گذارند نفوذ ایران. نفوذ ایران نیست. نفوذ و گسترش اندیشه انسانی است. این متعلق به همه انسانهاست. چرا حرف ایران اثر می گذارد و آنها اسمش را می گذارند نفوذ؟ این که نفوذ نیست. نفوذ یعنی اینکه ما سازماندهی کنیم برویم داخل یک کشور. چنین چیزی وجود ندارد. همه ملتها محترمند و مستقل اند. خودشان تصمیم می گیرند. ما فقط گفتگو می کنیم. با همه گفتگو میکنیم و این هم دو طرفه است. هم آنها به ما یاد می دهند و هم ما به آنها یاد می دهیم. همه دنبال احترامند. همه دنبال رفاهند. همه استقبال می کنند. چرا نباید استقبال کنند؟ این معنایش نفوذ نیست. گسترش یک اندیشه و یک باور است. آنها هر چقدر این حرفها را بزنند ، کار را تشدید می کنند. نفوذ این اندیشه را در دنیا بیشتر می کنند. بیداری را بیشتر می کنند.