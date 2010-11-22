کتابخوانی در ایران با استاندارد دنیا فاصله بسیار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، عبدالسعید حقیقی مقدم غروب یک‌شنبه در همایش تجلیل از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی که با شعار مطالعه، ‌اندیشه و فرزانگی در تالار غدیر کتابخانه‌ آیت الله خامنه‌ای برگزار شد، بیان داشت: هم اکنون وضعیت کتابخوانی در کشور با اساتانداردهای دنیا فاصله بسیاری دارد و باید تلاش شود که این فاصله کاهش یابد و برای رسیدن به این هدف باید برنامه‌ریزی کنیم.



وی اظهار داشت: در دولت نهم و دهم در زمینه ساخت کتابخانه و ارسال کتاب فعالیت‌های خوبی صورت گرفته و گسترش و رشد خوبی داشته‌ است ولی نسبت به اهداف در پیش رو فاصله‌ای بسیار وجود دارد و موانع دست و پا گیری برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در کشور وجود دارد.



فرماندار قم ادامه داد: کتاب، کتابخانه و سازمان‌های فرهنگی همه اینها ابزارهایی برای غنی کردن فرهنگ کتابخوانی در کشور هستند.



کتابداران کشور با مشقت و مشکلات بسیار کار می‌کنند



وی در ادامه با اشاره به اینکه کتابداران کشور با مشقت و مشکلات بسیار کار می‌کنند بیان کرد: باید قدردان این قشر زحمت‌کش جامعه باشیم و این افراد در راستای توسعه فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی زحمات فروانی را متحمل شده‌اند.



حقیقی مقدم بر توجه به ابزار فیزیکی برای گسترش فرهنگ کتابخوانی تأکید کرد و بیان داشت: مهم‌ترین اساس و هدف این است که همه اعضای خانواده ارتباط مناسب با کتاب پیدا کنند و امروز شاید به دلیل هزینه‌هایی که این موضوع دارد کتابخوانی در بین خانواده‌ها رونق نداشته باشد ولی کتابخانه وسیله و ابزار خوبی برای پیشرفت و پر کردن فاصله‌ها است.



وی با اشاره به اینکه قم رتبه نخست کشوری را در زمینه مطالعه کتب غیر درسی بدست آورده بیان داشت: باید این خلأ‌ها و فاصله‌های موجود پر شود تا در آینده شاهد رشد و گسترش آگاهی در جامعه باشیم.



افتخار فرهنگ ایرانی، پیوند با فرهنگ ناب اسلامی است



وی ادامه داد: هر بار که به گذشته نگاه می‌کنیم می‌بینیم که ابزار و فرهنگ‌ها دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده است بخصوص در صده‌های اخیر افت و خیزهای زیادی را شاهد بوده‌ایم اما هیچ کدام باعث در هم تنیده شدن باورهای فرهنگی و دینی ما به سمت خشکی و بی خاصیتی نشده است.



وی افزود: فرهنگ ناب ایرانی همه افتخارش پیوند با فرهنگ ناب اسلامی است و امروز جایگاه خودش را در جهان باز کرده است.



وی بیان داشت: به دلیل رویش در نسل‌ها اوجی در افق انقلاب دیده شد، انقلابی که ریشه در آگاهی و دانایی‌های بشری دارد و انقلابی که هیچ نگاه کورکورانه را برای بشریت به رسمیت نشناخته است.



شایان ذکر است در این همایش از 10 نفر کتابخوان نمونه ، 4 نفر کتابدار نمونه و همچنین 5 نفر کتاب و کتابخوان برتر استان قم قدردانی شد.

