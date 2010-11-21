  1. سیاست
  2. سایر
۳۰ آبان ۱۳۸۹، ۲۱:۱۰

احمدی نژاد تمبر سی‌امین سالگرد تشکیل بهزیستی را رونمایی کرد

احمدی نژاد تمبر سی‌امین سالگرد تشکیل بهزیستی را رونمایی کرد

تمبر یادبود سی‌امین سالگرد تشکیل سازمان بهزیستی کشور در همایش تجلیل از خیرین مسکن‌ساز با حضور رئیس جمهور رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، همایش تجلیل از خیرین مسکن‌ساز بهزیستی با عنوان " سقف آسمانی" یکشنبه شب در محل اجلاس سران کشورهای اسلامی درتهران برگزار شد.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور که به همراه جمعی از وزیران در این همایش حضور یافت از تمبر یادبود سی‌امین سالگرد تشکیل سازمان بهزیستی کشور رونمایی کرد .  

مجری این همایش از کمک  1200 میلیارد تومانی رئیس جمهور به طرح خیرین مسکن‌ساز خبر داد.
 
رئیس جمهور و صادق محصولی وزیر رفاه از سخنرانان این مراسم بودند .
 
مشروح سخنرانی دکتر احمدی نژاد متعاقبا منتشر می شود .
کد خبر 1196015

