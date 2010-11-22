جدول وضعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از حذف دانشگاه "ایران"

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از 7 هزار دانشجو، 186 مقطع تحصیلی و 724 عضو هیئت علمی داشت. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش از این بیش از 13 هزار دانشجو و 1300عضو هیئت علمی داشت.
دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق دارای 7 دانشکده پزشکی، علوم پایه، علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، بهداشت، مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و پیراپزشکی، 9 بیمارستان آموزشی، 16 بیمارستان درمانی و 7 مرکز تحقیقاتی بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش از این دارای 10 دانشکده، 36 مرکز تحقیقاتی و 16 بیمارستان آموزشی بود.
براساس آمارهای موجود دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از ادغام با ایران 17 هزار دانشجو و 2 هزار عضو هیئت علمی دارد.
|ردیف
|دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق
|دانشگاه علوم پزشکی تهران
|1
|
دانشکده پزشکی
|
دانشکده پزشکی
|2
|
دانشکده بهداشت
|
دانشکده بهداشت
|3
|
دانشکده توانبخشی
|
دانشکده توانبخشی
|4
|
دانشکده پرستاری و مامایی
|
دانشکده پرستاری و مامایی
|5
|
دانشکده پیراپزشکی
|
دانشکده پیراپزشکی
|6
|
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
|
دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
|7
|
دانشکده فناوری های نوین پزشکی
|
دانشکده فناوری های نوین پزشکی
|8
|
دانشکده داروسازی
|
دانشکده داروسازی
|9
|
دانشکده دندانپزشکی
|
دانشکده دندانپزشکی
|10
|
واحد بین الملل پیام
|
واحد بین الملل کیش
به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شد و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.
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