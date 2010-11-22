جدول وضعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از حذف دانشگاه "ایران"

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از 7 هزار دانشجو، 186 مقطع تحصیلی و 724 عضو هیئت علمی داشت. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش از این بیش از 13 هزار دانشجو و 1300عضو هیئت علمی داشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق دارای 7 دانشکده پزشکی، علوم پایه، علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، بهداشت، مدیریت و اطلاع ‌رسانی‌ پزشکی و پیراپزشکی، 9 بیمارستان آموزشی، 16 بیمارستان درمانی و 7 مرکز تحقیقاتی بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش از این دارای 10 دانشکده، 36 مرکز تحقیقاتی و 16 بیمارستان آموزشی بود.

براساس آمارهای موجود دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از ادغام با ایران 17 هزار دانشجو و 2 هزار عضو هیئت علمی دارد.

ردیف دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران 1 دانشکده پزشکی

عضو هیئت علمی : 477

41 گروه آموزشی

9 بیمارستان

سال تاسیس : 1353 دانشکده پزشکی

عضو هیئت علمی : 806

37 گروه آموزشی

17 بیمارستان

سال تاسیس : 1313 2 دانشکده بهداشت

عضو هیئت علمی: نامشخص

6 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1366 دانشکده بهداشت

عضو هیئت علمی : 136

10 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1345 3 دانشکده توانبخشی

عضو هیئت علمی : نامشخص

8 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1352 دانشکده توانبخشی

عضو هیئت علمی : 40

4 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1351 4 دانشکده پرستاری و مامایی

عضو هیئت علمی : 39

8 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1352 دانشکده پرستاری و مامایی

عضو هیئت علمی : 102 به علاوه "ایران"

8 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1328 5 دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی : 22

7 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1355 دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی : 30

9 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1370 6 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

عضو هیئت علمی : 31

9 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1355 دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی

ندارد 7 دانشکده فناوری های نوین پزشکی

ندارد دانشکده فناوری های نوین پزشکی

عضو هیئت علمی : 35

5 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1387 8 دانشکده داروسازی

ندارد دانشکده داروسازی

66 عضو هیئت علمی

9 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1335 9 دانشکده دندانپزشکی

ندارد دانشکده دندانپزشکی

107عضو هیئت علمی

11 گروه آموزشی

سال تاسیس : 1335 10 واحد بین الملل پیام

به تازگی راه اندازی شده است واحد بین الملل کیش

از سال 88 اساسنامه به تصویب رسید

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شد و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.