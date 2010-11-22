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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۱

گزارش اختصاصی مهر /

جدول وضعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از حذف دانشگاه "ایران"

جدول وضعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از حذف دانشگاه "ایران"

بررسی وضعیت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق پس از ادغام با دانشگاه علوم پزشکی تهران نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی تهران با این ادغام به بزرگترین دانشگاه وابسته به وزارت بهداشت بدل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران بیش از 7 هزار دانشجو، 186 مقطع تحصیلی و 724 عضو هیئت علمی داشت. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش از این بیش از 13 هزار دانشجو و 1300عضو هیئت علمی داشت.

دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق دارای 7 دانشکده پزشکی، علوم پایه، علوم توانبخشی، پرستاری و مامایی، بهداشت، مدیریت و اطلاع ‌رسانی‌ پزشکی و پیراپزشکی، 9 بیمارستان آموزشی، 16 بیمارستان درمانی و 7 مرکز تحقیقاتی بود. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیش از این دارای 10 دانشکده، 36 مرکز تحقیقاتی و 16 بیمارستان آموزشی بود. 

براساس آمارهای موجود دانشگاه علوم پزشکی تهران پس از ادغام با ایران 17 هزار دانشجو و 2 هزار عضو هیئت علمی دارد.

ردیف دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق دانشگاه علوم پزشکی تهران
1

دانشکده پزشکی
عضو هیئت علمی : 477
41 گروه آموزشی 
9 بیمارستان
سال تاسیس : 1353

دانشکده پزشکی
عضو هیئت علمی : 806
37 گروه آموزشی 
17 بیمارستان
سال تاسیس : 1313
2

دانشکده بهداشت
عضو هیئت علمی: نامشخص
6 گروه آموزشی 
سال تاسیس : 1366

دانشکده بهداشت
عضو هیئت علمی : 136
10 گروه آموزشی 
سال تاسیس : 1345
3

دانشکده توانبخشی
عضو هیئت علمی : نامشخص
8 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1352

دانشکده توانبخشی
عضو هیئت علمی : 40
4 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1351
4

دانشکده پرستاری و مامایی
عضو هیئت علمی : 39
8 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1352

دانشکده پرستاری و مامایی
عضو هیئت علمی : 102 به علاوه "ایران"
8 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1328
5

دانشکده پیراپزشکی
عضو هیئت علمی : 22
7 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1355

دانشکده پیراپزشکی
عضو هیئت علمی : 30
9 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1370
6

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
عضو هیئت علمی : 31
9 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1355

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی
ندارد
7

دانشکده فناوری های نوین پزشکی
ندارد

دانشکده فناوری های نوین پزشکی
عضو هیئت علمی : 35
5 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1387
8

دانشکده داروسازی
ندارد

دانشکده داروسازی
66 عضو هیئت علمی
9 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1335
9

دانشکده دندانپزشکی
ندارد

دانشکده دندانپزشکی
107عضو هیئت علمی
11 گروه آموزشی
سال تاسیس : 1335
10

واحد بین الملل پیام
به تازگی راه اندازی شده است

واحد بین الملل کیش
از سال 88 اساسنامه به تصویب رسید

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شد و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

کد مطلب 1196016

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