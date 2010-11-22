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۱ آذر ۱۳۸۹، ۹:۲۷

امین لو به مهر خبر داد:

تنفیذ تصمیمات بهداشت و درمان دانشگاه "ایران" در هیئت امنای "شهیدبهشتی"

تنفیذ تصمیمات بهداشت و درمان دانشگاه "ایران" در هیئت امنای "شهیدبهشتی"

دبیر مجامع هیئت های امنای وزارت بهداشت گفت: کلیه تصمیمات حوزه بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تنفیذ شد.

دکتر حسن امین لو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کلیه تصمیمات دانشگاه علوم پزشکی ایران سابق از زمان هیئت امنایی شدن تاکنون در مورد بخش بهداشت و درمان در هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی تنفیذ شد و کلیه دستورات همانند گذشته پابرجا هستند.

وی اضافه کرد: هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی نیز هیئت رئیسه را موظف کرد که گزارشی از روند اجرای ادغام بخش بهداشت و درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی ارائه کند و این موضوع را نیز ساماندهی کند.

به گزارش مهر، دانشگاه علوم پزشکی ایران از روز شنبه 8 آبان ماه 89 بر اساس ابلاغ مصوبه شماره 677/110 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور منحل شده است. کلیه فعالیتهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران واقع در استان البرز به دانشکده علوم پزشکی کرج، کلیه واحدهای بهداشتی، درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و کلیه واحدهای آموزشی و پژوهشی و دانشجویی به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل شد.

کد مطلب 1196019

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