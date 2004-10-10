64 درصد دانشجويان تازه وارد دانشگاه زاهدان را دختران تشكيل مي دهند

دكتر علي اصغر مريدي نريماني در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، افزود: در سال جديد 2850 دانشجو در مقاطع مختلف به دانشگاه زاهدان راه يافته اند كه 64 درصد اين دانشجويان را دختران تشكيل مي دهند.

وي در ادامه به اقدامات جديد دانشگاه زاهدان در بخش دانشجويي اشاره كرد و گفت: دانشگاه زاهدان براي رفاه دانشجويان از حيث بهداشت و درمان با درمانگاهي قرار داد بسته است و كليه دانشجويان مي توانند به صورت رايگان از خدمات اين مركز درماني استفاده كنند. همچنين با واگذاري سلف سرويس به بخش خصوصي در جهت بهبود كيفيت غذا اقدام شده است.