70 درصد پيامهاي مردمي مركز 137 شهرداري در حوزه خدمات شهري است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران( سما ) ، مهدي محمدي در آستانه افتتاح فاز اول توسعه واحد 137 شهرداري تهران كه چهارشنبه آينده 29 مهر ماه صورت مي گيرد ، افزود : مركز 137 در سال 1379 با هدف دريافت ديدگاه ها و نقطه نظر شهروندان در خصوص مسايل شهري در شهرداري تهران راه اندازي شده است . اين مركز ابتدا از طريق سيستم صوتي فعاليت مي كرد اما به دنبال افزايش حجم ارتباطات و تقاضاي شهروندان طرح بازبيني 137 در سال 81 شروع شد و امكان ارتباط با اپراتورهاي انساني برقرار شد و واحد 137 نرم افزار جديدي را در مرداد ماه 83 راه اندازي كرد و هم اكنون با37 نفر در سه نوبت كاري مشغول به كاراست كه افراد ياد شده متناسب با حجم پيام ها، در ساعات كاري توزيع مي شود.

وي در خصوص نحوه كاركرد سيستم جديد گفت : پيام ها از طريق اپراتورها دريافت و توسط وب سايت شهرداري و به صورتonline به مناطق و سازمان هاي تابع ارسال مي شود. رابطين 137 در مناطق پيامها را در حداقل زمان ممكن بررسي و از طريق شبكه مورد نظر به مركز ارسال مي كنند.

رييس مركز ارتباطات مردمي شهرداري تهران افزود : اين واحد به صورت 24 ساعته ، روزانه به طور متوسط حدود 400 پيام در خصوص مسايل شهري دريافت و ثبت مي كند كه اين پيام ها به سه دسته تقسيم مي شود : پيام هاي محرمانه كه مربوط به تخلف كاركنان است ؛ پيام هاي فوريت دار، كه ماهيتا فوري است و به اقدام سريع از سوي مراكز مربوطه نياز دارد ؛ مانند قطع درخت ، آب گرفتگي ، سد معبر كه حدود 20 درصد پيام ها را شامل مي شود و همچنين پيام هاي عادي كه حدود 78 در صد سهم پيام ها را به خود اختصاص مي دهد .

محمدي در خصوص نحوه پيگيري پيام از سوي مردم گفت : اين نرم افزار قابليت دارد كه پيام شهروندان را بلافاصله بعد از دريافت و ارائه كد به آنها جهت پيگيري ، به صورت online به مناطق و سازمان تابع ارسال كند. بعد از انقضاي زمان ياد شده كه حداكثر 9 روز تعيين شده است، پاسخهاي ارسال شده به مركز توسط سيستم ياد شده دريافت و بلافاصله با شهروند تماس گرفته مي شود و ضمن اعلام پاسخ ، نظر شهروند را هم تحت عنوان عمليات بازخورد جويا مي شود.

وي افزود : بر اساس آمار موجود حدود 65درصد از پاسخها با رضايت شهروندان همراه است و پاسخهايي كه مورد تاييد شهروندان قرار نمي گيرد به سه دسته تقسيم مي شود : پاسخ هاي قانوني و كارشناسي ، پاسخ هايي كه مربوط به طرح ها و پروژه هايي كه انجام آن مربوط به تامين اعتبار و زمان است كه البته در نرم افزار جديد اين نوع پاسخها نيز درموعد مقرر قابل پيگيري است و همچنين پاسخ مربوط به اقدامات انجام شده توسط مناطق و سازمانهاي تابع .

وي افزود : پاسخ هاي دسته سوم به صورت گزارش براي شهردار تهران و هر 15 روز يك بار جهت رسيدگي مجدد وگرفتن پاسخ مناسب به شهرداران مناطق ارسال مي شود. واحد 137 با همكاري مناطق موفق شده پيام هاي بدون پاسخ را از حدود 30 درصد در سال گذشته به كمتر از يك درصد در تير ماه جاري كاهش دهد كه اين امر در سال پاسخگويي رضايت شهروندان را به دنبال داشته است .

رييس مركز ارتباطات مردمي شهرداري تهران در خصوص فعاليت هاي جانبي اين مركز گفت : واحد 137 با حضور درمراسم ديدار شهردار از مناطق، كار ثبت نام و هدايت مراجعين به كميسيون هاي مختلف و همچنين دريافت نتايج موارد مطرح شده در ديدار شهردار را بر عهده دارد .

محمدي تاكيد كرد : همچنين برگزاري برنامه ديدار شهردار تهران ، معاونين و شهرداران مناطق در محل نماز جمعه تهران به صورت هفتگي ، بر پايي2 پايگاه نظر سنجي در نماز جمعه تهران به صورت هر دو هفته يك بار با هدف دريافت شكايات و انتقادات شهروندان در خصوص مسايل شهري ، ايجاد مركز ارتباطات مردمي در ضلع شمال شرقي ساختمان شهرداري تهران بر اساس جدول ملاقات هفتگي و همچنين تشكيل كميسيون هاي تخصصي و پيگيري مشكلات مطرح شده از جمله ديگر برنامه هاي جانبي واحد 137است .

وي در خصوص برنامه هاي آينده اين مركز گفت : توسعه مركز 137 در سه فاز در دستور كار اداره كل روابط عمومي قرار دارد . فاز اول ارتقاي سيستم نرم افزاري و سخت افزاري و افزايش خطوط از 15 خط به 60 خط ديجيتالي است كه به پايان رسيده است . در فاز دوم بحث اطلاع رساني و ارائه خدمات در زمينه هاي مختلف شهري به شهروندان از جمله موضوعات مربوطه شهر سازي و ترافيك است و فاز سوم موضوع برقراري نظام پژوهشي و پيگيري با هدف تجزيه وتحليل معضلات شهري و ارائه اطلاعات لازم به مسوولان مربوطه مي باشد .

رييس مركز ارتباطات مردمي شهرداري تهران در رابطه با پيام هاي دريافتي در واحد 137 گفت : تماسهاي نوبت كاري صبح و بعد از ظهر عمدتا مربوط به حوزه خدمات شهري است و موضوع آلودگي صوتي ناشي از سرو صداي دوره گردها و مشاغل مزاحم از موارد قابل توجه پيام ها است و در نوبت كاري شب بيشتر پيام ها مربوط به مزاحمت هاي ساختمان سازي و سرو صداي آن است.

وي اظهار داشت : در مورد جنسيت مخاطبين 137 بر اساس آمارهاي موجود تعداد تماس گيرندگان مرد بيشتر از زنان است . آمار و نوع پيام ها در فصول مختلف سال با توجه به تغيير در شرايط محيط متفاوت است ، به گونه اي كه در شش ماهه ابتداي سال معمولا تعداد پيام ها افزايش مي يابد و موضوع پيام ها درشش ماهه دوم سال با توجه به كاهش دماي هوا وهمچنين شروع بارندگي علاوه بر مسائل معمول شهري عمدتا پيرامون مشكلات خاص زمان ياد شده همچون آب گرفتگي ، برف روبي و لايروبي است.

محمدي افزود : بطور كلي اگر بخواهيم به پيام هاي شهروندان از منظر ساختار اداري شهرداري نگاه كنيم بيش از 70 درصد پيام هاي شهروندان مربوط به معاونت خدمات شهري است و بعد از آن معاونت فني و عمراني كه بيش از 15 درصد پيام ها را شامل مي شود ، عمده مشكلات اعلام شده مربوط به آسفالت اساسي ، لكه گيري و مرمت حفاري است .